Les dollars australien et néo-zélandais se sont efforcés de trouver un soutien jeudi après qu'une vague de vente ait submergé les principaux niveaux graphiques et les ait amenés à leurs plus bas niveaux en trois semaines.

Le dollar australien a réussi à se hisser à 0,6609 $, après avoir perdu 1,3 % mercredi et franchi un seuil de retracement à 0,6626 $. Son récent sommet de 0,6900 $ n'est plus qu'un lointain souvenir et risque de revenir à son plus bas niveau de mai de 0,6459 $.

Le dollar kiwi s'est recroquevillé à 0,6078 $, après avoir perdu 1,4 % au cours de la nuit pour briser le support à 0,6118 $. Les prochaines cibles baissières sont 0,6031 $ et 0,5986 $.

Le dollar australien a été vendu en partie comme un substitut liquide au yuan chinois, qui a connu une baisse prolongée.

Jeudi, Pékin a fixé un cours légèrement plus ferme pour sa monnaie, mais les marchés pensent qu'elle se contentera d'une dépréciation supplémentaire pour stimuler les exportations.

L'Aussie a bénéficié d'un bref répit lorsque les données nationales ont montré que les ventes au détail ont augmenté de manière surprenante de 0,7 % en mai, ce qui a légèrement renforcé les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Reserve Bank of Australia (RBA).

D'autres données ont montré que les offres d'emploi avaient de nouveau diminué, mais qu'elles se situaient toujours à des niveaux qui indiquaient un marché du travail très tendu.

Tous ces éléments ont partiellement compensé les chiffres de mercredi qui ont montré un fort ralentissement de l'inflation globale des prix à la consommation à 5,6 % en mai, bien que les mesures de base soient restées élevées.

Le résultat net est que les marchés impliquent environ 36 % de chances d'une augmentation d'un quart de point à 4,35 % lors de la réunion de politique générale de la RBA en juillet la semaine prochaine, ce qui correspond à peu près à ce qu'ils étaient avant toutes ces données.

"Nous nous attendons toujours à ce que la RBA augmente encore deux fois les taux d'intérêt dans les mois à venir et nous ne voyons pas l'intérêt de sauter le mois de juillet", a déclaré Taylor Nugent, économiste à la NAB. "Cela dit, la décision de juin a été finement équilibrée et un report au mois d'août ne serait pas surprenant.

Les analystes d'ANZ et de Westpac s'attendent également à une hausse la semaine prochaine, tandis que la CBA prévoit une pause jusqu'en août, lorsque les chiffres de l'inflation pour l'ensemble du deuxième trimestre seront disponibles.

Les marchés, et de nombreux analystes, parient sur le fait que les taux atteindront finalement un maximum de 4,6 % et qu'il n'y a guère de réductions de taux prévues avant le milieu de l'année prochaine.

Les investisseurs supposent que la Reserve Bank of New Zealand a déjà atteint 5,5 % et voient peu de chances d'un assouplissement avant le mois d'avril de l'année prochaine. (Reportage de Wayne Cole ; édition de Kim Coghill)