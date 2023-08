Les dollars australien et néo-zélandais ont chuté à leur plus bas niveau en neuf mois jeudi, alors que les données sur l'emploi local ont surpris à la baisse et ont creusé l'écart de rendement par rapport à leur homologue américain.

Les deux monnaies ont également été vendues en tant que substituts liquides du yuan chinois, qui est tombé à son plus bas niveau depuis novembre malgré les efforts de Pékin pour ralentir le recul.

La pression combinée a fait baisser l'Aussie de 0,7 % à 0,6381 $, après avoir brisé le support graphique autour de 0,6400 $. Le prochain objectif baissier est 0,6273 $. Le dollar kiwi a perdu 0,4% à 0,5911$, ce qui porte ses pertes à 1,2% depuis le début de la semaine.

L'Aussie était déjà dans les cordes lorsque les données ont montré que l'emploi australien a chuté de manière inattendue de 14 600 en juillet et a fait grimper le taux de chômage à un plus haut de trois mois de 3,7 %.

Cela a fait suite à une baisse des données sur les salaires pour le deuxième trimestre et a semblé soutenir l'affirmation de la Reserve Bank of Australia (RBA) selon laquelle le marché de l'emploi avait atteint un point d'inflexion.

Le compte rendu de la dernière réunion de la RBA cette semaine a montré que les responsables politiques considéraient qu'il était possible de maîtriser l'inflation tout en maintenant les taux d'intérêt à 4,1 %.

Par conséquent, les marchés estiment qu'il n'y a pratiquement aucun risque de hausse des taux en septembre et qu'il y a une chance sur deux qu'il n'y ait plus de hausse du tout.

"La RBA sera rassurée par le fait que le marché du travail commence à se refroidir", a déclaré Abhijit Surya, économiste chez Capital Economics.

"L'augmentation de l'offre de main-d'œuvre réduit la chaleur du marché du travail, ce qui nous conforte dans l'idée que le cycle de resserrement de la RBA touche à sa fin.

Le virage dovish de la RBA a contrasté avec le discours hawkish de la Réserve fédérale, creusant ainsi l'avantage du dollar américain en termes de rendement.

Les obligations australiennes à deux ans rapportent désormais 100 points de base de moins que les bons du Trésor, contre environ 55 points de base à la mi-juillet. Au cours de la même période, le dollar australien a glissé d'un sommet de 0,6895 $ à un creux de 0,6366 $ jeudi.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a essayé de paraître plus optimiste en augmentant ses prévisions de taux et en repoussant toute réduction à 2025.

Cela a augmenté les taux de swap à deux ans d'environ 10 points de base à 5,60 %, bien que cela ait eu peu d'effet sur le kiwi.

"Les devises des Antipodes s'échangent davantage en fonction de la croissance chinoise, de la baisse du sentiment de risque et de la chute des actions que de l'histoire nationale", ont écrit les analystes de TD Securities. "Nous ne nous attendons pas à ce que l'un ou l'autre de ces facteurs s'inverse rapidement. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)