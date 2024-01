Les dollars australien et néo-zélandais sont restés près de leurs plus hauts niveaux en 5 mois et demi mardi, leur récente série de gains se heurtant à une résistance, alors que les résultats mitigés de l'activité industrielle en Chine ont maintenu un sentiment fragile.

Le dollar australien a été peu modifié à 0,6812 $, après un gain important de 7,6 % au cours des deux derniers mois qui a aidé la monnaie à se maintenir pour l'année. Il fait face à une résistance à 0,6871 $, le plus haut depuis la mi-juillet, qui a été atteint vendredi.

Le kiwi a commencé l'année avec une baisse de 0,2 % à 0,6304 $, après avoir terminé l'année 2023 avec une légère perte de 0,5 %. La résistance majeure se situe à 0,6370 $.

Une enquête privée a montré lundi que l'activité manufacturière chinoise s'est développée à un rythme plus rapide que prévu en décembre, un résultat qui contraste avec une enquête officielle de dimanche montrant que le secteur s'est contracté.

Raymond Yeung, économiste en chef pour la Chine chez ANZ, a déclaré que les enquêtes montraient que le risque de déflation s'était accru dans la deuxième économie mondiale.

"Il faudrait une forte dose de stimulus fiscal et monétaire en 2024 pour briser la spirale négative", a ajouté M. Yeung.

La Chine est le plus grand marché d'exportation de l'Australie et détermine les prix de nombreux produits de base, notamment le minerai de fer.

En Australie, les données montrent que les prix de l'immobilier ont rebondi de 8 % l'année dernière, mais les hausses de taux d'intérêt et la détérioration de l'accessibilité ont quelque peu ralenti le rythme de la croissance au cours des derniers mois de l'année.

Les marchés continuent de parier que la Reserve Bank of Australia a fini de resserrer sa politique monétaire et que la prochaine étape sera une réduction, entièrement prévue pour le mois de juin de l'année prochaine.

De même, même si la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) s'est montrée résolument optimiste récemment, les marchés tablent sur quatre baisses de taux l'année prochaine, l'économie s'essoufflant sous les hausses de taux.