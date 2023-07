Les dollars australien et néo-zélandais ont repris leur souffle lundi après des gains importants la semaine dernière, et ont peu réagi à une série de données économiques mitigées en provenance de Chine qui ont montré que le rebond post-COVID dans le plus grand marché d'exportation des deux monnaies est "clairement terminé".

L'Aussie a perdu 0,3 % à 0,6821 $, après avoir glissé de 0,7 % vendredi dernier alors qu'il ne parvient pas à franchir un niveau de résistance clé de 69 cents. Après avoir gagné 2,2% la semaine dernière, la devise a un support à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6708 $.

Le kiwi a baissé de 0,2 % à 0,6355 $, après avoir consolidé les gains de vendredi qui ont fait grimper la monnaie de 2,6 % pour la semaine. Il fait face à une résistance à un sommet de cinq mois de 0,6412 $, tout en ayant un soutien majeur à environ 62 cents.

Les données de lundi ont montré que la deuxième économie mondiale a augmenté de 0,8 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, dépassant les attentes d'une croissance de 0,5 % seulement, et le taux de croissance annuel a enregistré un taux décevant de 6,3 %.

"Les données suggèrent que le boom post-COVID de la Chine est clairement terminé", a déclaré Carol Kong, économiste à la Commonwealth Bank of Australia à Sydney.

"Les indicateurs à plus haute fréquence sont en hausse par rapport aux chiffres de mai, mais ils donnent toujours l'image d'une reprise morose et chancelante, alors que le chômage des jeunes atteint des sommets.

Néanmoins, les données ne sont pas aussi mauvaises que certains analystes l'avaient craint.

"Les données ont mis en évidence que des mesures de relance sont nécessaires pour revigorer l'économie et que des mesures de soutien sont prévues", a déclaré Ken Cheung, stratège en chef pour les devises asiatiques à la Mizuho Bank à Hong Kong.

Entre-temps, les investisseurs attendaient les minutes de la Banque de réserve d'Australie mardi pour la décision politique de juillet et le rapport sur l'emploi local jeudi, car ils pourraient fournir des indices sur ce que la banque centrale décidera en août.

Les marchés penchent pour une pause de la part de la RBA en août, bien qu'ils aient entièrement intégré une augmentation d'un quart de point des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Le gouvernement a nommé vendredi Michele Bullock à la tête de la Reserve Bank, première femme gouverneur dans l'histoire de la banque, bien que les marchés réagissent peu car Bullock est largement considérée comme une personne sûre, suggérant la continuité de la politique monétaire.