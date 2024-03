Les dollars australien et néo-zélandais terminaient la semaine dans le rouge vendredi, les perspectives de taux d'intérêt ayant changé en leur défaveur, tandis que les données mitigées de la Chine offraient un soutien limité.

L'activité dans le secteur des services chinois s'est redressée en février, mais l'industrie manufacturière est restée dans le marasme et a pesé sur les prix des exportations australiennes de matières premières, y compris le minerai de fer.

Le dollar australien est resté stable à 0,6500 $, en baisse de 1 % sur la semaine et bien loin du sommet de la semaine dernière à 0,6595 $. Le support se situe à 0,6487$ avant un plus bas majeur à 0,6443$.

Le dollar kiwi semble vulnérable à 0,6084 $, ayant perdu 1,8 % depuis le début de la semaine. Il bénéficie d'un soutien au niveau de la moyenne mobile à 200 jours de 0,6075 $ et autour de 0,6040/50 $.

La monnaie souffre toujours des retombées de la décision de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), mercredi, de réduire le pic prévu pour les taux, ce qui a conduit les marchés à réduire fortement le risque d'une nouvelle hausse.

Les responsables politiques ont depuis souligné que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant un certain temps encore, de sorte qu'une première baisse des taux n'est pas considérée comme probable avant le mois d'octobre au plus tôt.

"La baisse de la semaine dernière du NZD/USD a été plus importante que prévu, principalement en raison de la surprise dovish de la RBNZ, indiquant un potentiel pour tester le plus bas de début février de 0,6040 $ au cours des prochains jours", ont déclaré les analystes de Westpac.

"Les marchés se sentiront probablement encouragés à reprendre les spéculations sur les baisses de taux, de sorte que le swap à 2 ans a le potentiel de tester 4,80 %.

Les taux swap à deux ans étaient à 4,963%, ayant baissé de 26 points de base depuis la déclaration de la RBNZ.

En Australie, un rapport bénin sur l'inflation cette semaine a renforcé les attentes de la Reserve Bank of Australia (RBA) qui a fini d'augmenter ses taux et dont le prochain mouvement sera à la baisse, mais pas avant le mois d'août au plus tôt.

Le prochain test pour les perspectives de taux sera les données sur le produit intérieur brut (PIB) attendues le 6 mars, qui, selon les analystes, montreront que l'économie n'a pratiquement pas progressé au cours du trimestre de décembre et qu'elle pourrait même s'être contractée.

"Nous nous attendons à ce que le PIB réel augmente d'un petit 0,2 % par trimestre, ce qui ramènerait le taux annuel à 1,4 %", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA. "Dans un contexte de forte croissance démographique, cela devrait confirmer que la récession par habitant s'est poursuivie.

"Une surprise substantielle à la baisse pourrait être le catalyseur pour que la RBA abandonne sa tendance à la hausse lors de la réunion de mars du conseil d'administration", a-t-il ajouté. La prochaine réunion de la RBA aura lieu le 19 mars (rapport de Wayne Cole ; édition de Jamie Freed).