Les dollars australien et néo-zélandais ont été peu modifiés dans des échanges prudents lundi après avoir survécu à un rapport sur les salaires américains étonnamment fort, tandis qu'un nouveau bond des rendements américains a conduit les marchés à réduire les attentes de réduction des taux en Australie.

Le dollar australien est resté stable à 0,6580 $, après avoir gagné 1 % la semaine dernière pour franchir un niveau de résistance majeur. Il a maintenant un support à la moyenne mobile de 200 jours de 0,6545 $ et la résistance est au sommet de la semaine dernière de 0,6619 $.

Le dollar kiwi a également peu changé à 0,6016 $, après avoir augmenté de 0,6 % la semaine dernière pour rebondir sur un creux de cinq mois de 0,5940 $. Il fait maintenant face à une résistance autour de 0,6040 $.

Les deux devises n'ont subi que des pertes mineures vendredi après la publication d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort, qui a amené les marchés à parier qu'une réduction des taux en juin n'est plus qu'une question de hasard, contre 66 % un jour plus tôt. L'assouplissement total de la Réserve fédérale prévu cette année n'est que de 62 points de base (pb).

En conséquence, les investisseurs ont estimé qu'il serait difficile pour la Reserve Bank of Australia de réduire les taux d'intérêt avant novembre de cette année, alors que son assouplissement prévu cette année a été ramené à seulement 28 points de base. Ce chiffre était de 40 points de base il y a deux semaines.

Les données locales ont montré que le financement du logement en Australie a rebondi en février, suggérant que les conditions financières n'étaient pas aussi restrictives que l'espérait la RBA.

Les rendements des obligations australiennes à 10 ans ont augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,195 %, leur plus haut niveau depuis fin février. Le rendement à trois ans a gagné 6 points de base pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines, à savoir 3,764 %.

Mercredi, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande décidera de sa dernière décision politique. Les marchés ont fortement parié sur un maintien à 5,5 %, mais ils seront à l'affût de tout signe susceptible de justifier une réduction en août.

Ils prévoient un assouplissement total de 64 points de base de la part de la RBNZ cette année, contre 70 points de base il y a une semaine.

Nic Guesnon, économiste chez UBS, a déclaré que la RBNZ est confrontée à un dilemme entre l'augmentation des tensions financières et la stagnation de l'inflation nationale, ajoutant que les arriérés et les prêts non productifs sont en augmentation.

"Nous pensons que les tendances récentes en matière d'arriérés augmentent le risque d'une réduction anticipée des taux (en août). Nous considérons les mois de juillet, août et octobre 2024 comme des rendez-vous importants", a déclaré M. Guesnon.