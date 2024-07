Les dollars australien et néo-zélandais ont prolongé leurs pertes lundi, alors que les actions asiatiques ont chuté sur fond d'incertitudes dans la course présidentielle américaine et que la décision surprise de la Chine de réduire les taux d'intérêt a pesé sur le yuan.

Le dollar australien a atteint son plus bas niveau en trois semaines, à 0,6662 $, avant de limiter ses pertes et de perdre 0,1 % à 0,6673 $. Il a chuté de 1,5% la semaine dernière, avec un soutien maintenant à 0,6667 $.

Le dollar kiwi a atteint un nouveau plus bas de deux mois à 0,5999 $, après avoir chuté de 1,8 % la semaine dernière pour briser le support clé de la moyenne mobile de 200 jours de 0,6078 $.

La réaction initiale à la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course à la présidence a été modérée, mais les valeurs technologiques asiatiques ont prolongé la chute de Wall Street vendredi, tandis que l'indice de référence du marché général, l'indice MSCI ex-Japon, a perdu jusqu'à 1%.

L'annonce surprise de la Chine de réduire les taux d'intérêt à court et à long terme a également fait baisser le yuan chinois. Le yuan offshore a baissé à 7,2915 pour un dollar, par rapport à la clôture de vendredi à 7,2839.

Les dollars des antipodes sont souvent vendus comme des substituts liquides du yuan en raison de la dépendance économique de leurs pays à l'égard du marché chinois.

Zhaopeng Xing, analyste chez ANZ, a déclaré que la réduction du taux d'intérêt de la Chine a été motivée par le rapport de la semaine dernière selon lequel le PIB du deuxième trimestre a été inférieur aux prévisions de moins de 5 %.

"Nous ne pouvons pas exclure une nouvelle baisse au quatrième trimestre si le PIB du troisième trimestre reste inférieur à 5 %. Le ralentissement se poursuivra probablement jusqu'à la fin de l'année", a déclaré M. Xing.

Les perspectives peu encourageantes de l'économie chinoise, en l'absence de mesures de relance majeures, ont fait chuter les prix du cuivre et du fer, ce qui pèse également sur le dollar australien.

Il n'y a pas de données importantes à publier cette semaine en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Les swaps impliquent actuellement une probabilité de 20 % que l'Australie augmente ses taux d'intérêt le mois prochain. En Nouvelle-Zélande, la probabilité d'une baisse des taux en août est de 50-50. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Tom Hogue)