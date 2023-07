Les dollars australien et néo-zélandais se sont affaiblis lundi suite à de nouvelles données montrant un affaiblissement de la reprise post-pandémique en Chine, le plus grand marché d'exportation des économies des Antipodes, alors que les prix à la production de juin ont chuté à un rythme plus rapide depuis plus de 7 ans et demi.

Le dollar australien a reculé de 0,4 % à 0,6668 $, après avoir fait un bond de 1,0 % vendredi jusqu'à 67 cents, un niveau de résistance clé qu'il n'a pas réussi à franchir durablement au cours des deux dernières semaines.

Le kiwi s'est également replié de 0,4 % à 0,6184 $, après avoir augmenté de 0,8 % vendredi jusqu'à 0,6219 $. Il est soutenu par la moyenne mobile de 200 jours de 0,6177 $.

Vendredi, le très attendu rapport sur la masse salariale américaine a montré que la création d'emplois n'était pas à la hauteur des prévisions, mais les attentes du marché penchent toujours en faveur d'une reprise du resserrement monétaire par la Réserve fédérale ce mois-ci, après la pause de juin.

Entre-temps, le bond des rendements des pays développés a provoqué des secousses sur les marchés des devises, en particulier dans les opérations de portage où les investisseurs empruntent des yens à des taux très bas pour investir dans des monnaies à haut rendement des marchés émergents.

Le résultat net a été une ruée pour fermer les positions courtes sur le yen, ce qui a permis à la monnaie japonaise de se redresser dans tous les domaines la semaine dernière.

Le kiwi, qui a atteint un sommet de huit ans à 89,68 yens jeudi dernier, s'est replié à 87,87 yens lundi, tandis que l'Aussie a récupéré quelques pertes à 95,29, après avoir glissé à un plus bas de quatre semaines à 94,73 yens vendredi.

"Le risque d'un repli est beaucoup plus grand à partir de ces niveaux, et à un niveau absolu, ils (les carry trades) deviennent également moins attractifs", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Il s'agit là d'un nouvel exemple d'achat de centimes devant le rouleau compresseur - cela va tout simplement mal se passer.

Outre la déflation des prix à la production en Chine, d'autres données publiées par Pékin lundi ont montré que les prix à la consommation n'ont pas enregistré de gains, ce qui renforce les inquiétudes quant à l'essoufflement de la demande intérieure et alimente les attentes concernant de nouvelles mesures de relance politique.

Le gouverneur de la Banque de réserve d'Australie, Philip Lowe, s'exprimera mardi sur l'examen de la RBA et la politique monétaire, tandis que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande prendra sa décision concernant les taux d'intérêt pour le mois de juillet mercredi.

Les marchés penchent pour une pause de la part de la RBNZ, mais voient le risque d'une nouvelle hausse à 5,75 % d'ici novembre.