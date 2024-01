Les dollars australien et néo-zélandais ont finalement retrouvé de la vigueur vendredi, alors que le rebond de Wall Street a stimulé le sentiment de risque, tandis que les obligations ont de nouveau subi les effets de la diminution des attentes de réduction des taux d'intérêt.

Le dollar australien a légèrement augmenté de 0,2% à 0,6587 $, après avoir rebondi sur un support autour de 0,6525 $ lors de la session précédente, mais il est toujours en baisse de 1,5% sur la semaine jusqu'à présent. La résistance se trouve juste devant la moyenne mobile de 200 jours de 0,6594 $.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6122 $ après avoir trouvé un support à 0,6088 $, mais il est en forte baisse de 1,9% sur la semaine.

Les contrats à terme sur obligations ont prolongé leur baisse, les données économiques américaines solides et les commentaires optimistes des banques centrales ayant contraint les investisseurs à repousser le calendrier probable des réductions de taux à l'échelle mondiale.

Ce changement de cap a complètement éclipsé un rapport sur l'emploi australien en demi-teinte et a entraîné une baisse de 22 points des contrats à terme sur les obligations à trois ans pour la semaine, à 96,13, soit la plus forte baisse depuis octobre.

La Reserve Bank of Australia (RBA) ne devrait pas assouplir ses taux avant la fin de l'année, plutôt qu'en milieu d'année. La probabilité d'une réduction des taux en juin est tombée à 38 %, à 60 % en août et à 87 % en septembre.

"Nous pensons que des baisses de taux de la RBA seront nécessaires cette année pour empêcher le taux de chômage de dépasser 4,5 %, mais notre scénario de base prévoit un cycle d'assouplissement à partir de septembre", a déclaré Gareth Aird, responsable de l'économie australienne à la CBA.

Les marchés sont plus pessimistes à l'égard de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), estimant à 80 % la probabilité d'une première baisse en mai et d'un assouplissement total de 85 points de base cette année.

Les données sur les prix à la consommation pour le quatrième trimestre, attendues la semaine prochaine, seront cruciales pour les perspectives : l'inflation annuelle devrait alors ralentir fortement.

Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank, s'attend à ce que l'IPC global tombe à 4,6 %, contre 5,6 %, et bien en dessous de la prévision de la RBNZ de 5,0 %.

"Nous prévoyons que les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 % au cours du trimestre, ce qui est relativement faible", a-t-il ajouté. "Compte tenu des données à ce jour, les risques pour les prévisions semblent être orientés à la baisse, ce qui est une excellente nouvelle pour la RBNZ.

La banque centrale était tellement préoccupée par l'inflation qu'elle a activement envisagé de relever ses taux lors de sa dernière réunion de politique générale, fin novembre.

La RBNZ aura l'occasion de faire le point sur ses propres perspectives le 30 janvier, lorsque son économiste en chef diffusera en direct un discours sur l'évolution de l'économie mondiale. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)