Le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont stagné mercredi, alors qu'une lecture étonnamment faible de l'activité des services chinois a mis fin au rallye de la nuit et a laissé les principales barrières graphiques inchangées.

La récente série de nouvelles décevantes sur l'économie chinoise s'est poursuivie avec l'indice des services Caixin/S&P Global qui est passé de 57,1 en mai à 53,9 en juin, le chiffre le plus bas depuis janvier.

Le sentiment a également été altéré par un rapport du Global Times selon lequel la décision de la Chine de restreindre les exportations de deux métaux essentiels à la fabrication de certains types de semi-conducteurs et de véhicules électriques constituait un avertissement pour l'Occident.

Cette nouvelle est venue s'ajouter à la pression exercée sur le kiwi par la forte baisse des prix du lait lors de la dernière vente aux enchères mondiale. Les produits laitiers sont le premier poste d'exportation de la Nouvelle-Zélande.

Le dollar australien a chuté à 0,6683 $, après avoir atteint un sommet de 0,6705 $, l'éloignant de la résistance autour de 0,6720 $. Le dollar kiwi s'est stabilisé à 0,6190 $, après un sommet de 0,6213 $ et juste avant la résistance autour de 0,6222 $.

Le dollar australien s'est encore largement remis de la décision prise mardi par la Reserve Bank of Australia (RBA) de ne pas augmenter son taux d'escompte de 4,1%, de nombreux analystes estimant qu'il s'agissait d'une simple pause avant une augmentation en août.

Les données clés sur les prix à la consommation du deuxième trimestre sont attendues plus tard ce mois-ci et devraient montrer que l'inflation de base reste obstinément élevée, en particulier dans les services et les loyers.

Les données industrielles publiées mercredi ont également souligné la résistance de la demande des consommateurs, les ventes d'automobiles neuves ayant fait un bond de 25 % en juin par rapport à l'année précédente.

Andrew Boak, économiste chez Goldman Sachs, a noté que le taux de chômage était toujours inférieur au niveau auquel il se situait lorsque la RBA a commencé à augmenter ses taux en mai de l'année dernière, tandis que les prix de l'immobilier avaient rebondi et augmentaient à un rythme annualisé de 15 %.

"Nous continuons de nous attendre à ce que la RBA augmente ses taux jusqu'à un maximum de 4,85 % afin de ramener l'inflation à son niveau cible dans un délai crédible", a-t-il déclaré, prévoyant des augmentations en août, en novembre et en décembre.

Les marchés tablent sur une nouvelle hausse à 4,35 %, avec une certaine probabilité d'une autre à 4,6 %. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Simon Cameron-Moore)