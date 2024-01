Les dollars australien et néo-zélandais se sont stabilisés dans des échanges prudents lundi avant les ventes au détail et les relevés mensuels d'inflation plus tard dans la semaine, qui sont censés façonner les perspectives de taux d'intérêt en Australie.

L'Aussie a peu changé à 0,6717 $, après une réaction houleuse aux données américaines vendredi qui l'a vu s'effondrer à des plus bas d'un mois de 0,6641 $ avant de rebondir à 0,6714 $. Il fait maintenant face à la résistance de la moyenne mobile à 10 jours de 0,6776 $, après avoir perdu 1,5 % la semaine dernière.

Le dollar kiwi était également au ralenti à 0,6247 $, ayant également rebondi sur un plus bas de plus de trois semaines de 0,6182 $ vendredi. La résistance se situe autour de 0,6283 $ après une baisse de 1,2 % au cours de la première semaine de la nouvelle année.

Les deux devises ont subi un coup dur vendredi, car les données plus élevées que prévu sur l'emploi aux États-Unis ont réduit à néant les espoirs de réduction des taux d'intérêt, ce qui a entraîné une chute des actifs à risque. Mais la publication d'une enquête ISM étonnamment faible sur le secteur des services, avec une mesure de l'emploi tombant à son plus bas niveau depuis plus de trois ans, a permis d'inverser une partie de l'action sur les prix.

Les contrats à terme prévoient environ 134 points de base de réduction des taux américains l'année prochaine, soit environ cinq réductions de taux, par rapport aux attentes de six réductions à la fin de l'année dernière. Le graphique à points de la Réserve fédérale prévoit trois réductions.

Le changement de cap à l'étranger a conduit les marchés nationaux à prévoir environ deux baisses de taux pour la Reserve Bank of Australia cette année, malgré le peu de données et de commentaires officiels dans le pays. Cependant, cela pourrait changer avec la publication des chiffres du commerce de détail et de l'inflation mensuelle mardi et mercredi.

Les ventes au détail devraient montrer une croissance robuste de 1,2 % en novembre par rapport à octobre, aidées par les ventes du Black Friday.

L'inflation des consommateurs, quant à elle, devrait continuer à ralentir pour atteindre un taux annuel de 4,4 % en novembre, contre 4,9 % en octobre, et le rapport apportera des éclaircissements sur l'inflation des services, qui, selon certains analystes, pourrait rester élevée.

Paul Bloxham, économiste en chef pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les matières premières mondiales chez HSBC, estime que la faiblesse de l'inflation de base, la faiblesse de la productivité, une politique moins restrictive et des prix des matières premières toujours élevés sont autant de raisons pour lesquelles la RBA ne procédera à aucune réduction de taux cette année.

"Notre hypothèse centrale est que la RBA restera probablement en attente jusqu'en 2024, et que les réductions n'interviendront pas avant 2025", a déclaré M. Bloxham. (Reportage de Stella Qiu ; Rédaction de Jacqueline Wong)