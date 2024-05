Les dollars australien et néo-zélandais ont cherché à franchir les principales résistances mercredi, alors qu'une ruée d'achats contre le yen japonais leur a donné un coup de pouce plus général, et a compensé des données salariales plus faibles dans le pays.

Le sentiment a également été stimulé par un rapport de Bloomberg selon lequel Pékin envisage de demander aux gouvernements locaux de racheter les maisons invendues, apportant ainsi un soutien nécessaire au secteur de l'immobilier en difficulté.

Cette combinaison a permis à l'Aussie d'atteindre un sommet de deux mois à 0,6651 $, après avoir été brièvement cotée à 0,6578 $ au cours de la nuit. Il doit maintenant faire face à une résistance supplémentaire autour de 0,6667 $.

Elle a également atteint son deuxième niveau le plus élevé sur le yen en plus d'une décennie, les investisseurs s'étant lancés dans des opérations de portage - emprunter des yens à des taux bas pour acheter des alternatives à rendement plus élevé.

Il a grimpé de 4 % en seulement 10 séances et s'est rapproché de son pic de fin avril à 104,88. Une cassure de ce sommet permettrait à l'Aussie de tester un sommet de début 2013 à 105,43.

Le dollar kiwi a cassé son sommet de mai pour atteindre 0,6057 $, après avoir récupéré d'une chute à 0,5995 $ la session précédente. Une rupture ouvrirait la voie au sommet d'avril à 0,6084 $.

Tout cet élan a aidé les haussiers à rejeter les données montrant que la croissance des salaires australiens a ralenti de manière inattendue à un taux annuel de 4,1% au premier trimestre, réduisant ainsi les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

Les contrats à terme impliquent maintenant une probabilité d'environ 10 % d'une augmentation du taux d'intérêt de 4,35 % de la Reserve Bank of Australia (RBA), contre 40 % au début de la semaine dernière.

Cependant, ils ne laissent pas non plus entrevoir une baisse des taux avant avril de l'année prochaine.

En revanche, les investisseurs parient fortement sur un assouplissement des taux de la Banque centrale européenne le mois prochain et de la Banque d'Angleterre d'ici au mois d'août. La Réserve fédérale est pressentie pour réduire ses taux en septembre, bien que cela dépende en grande partie des données sur l'inflation américaine qui seront publiées plus tard ce mercredi.

Les marchés de la dette, quant à eux, se sont penchés sur les détails du budget annuel de l'Australie, qui contient des rabais sur l'énergie qui réduiront mécaniquement l'inflation globale en 2024/25, mais qui pourraient également soutenir les dépenses de consommation.

Les obligations n'ont pas été affectées par l'annonce que le gouvernement avait presque doublé son émission d'obligations pour atteindre 90 milliards de dollars australiens (59,79 milliards de dollars) en 2024/25, ce qui reste inférieur à ce que le Trésor américain emprunte en une semaine.

Les rendements des obligations australiennes à 10 ans sont restés stables à 4,33 %, soit 11 points de base de moins que leurs homologues américains. (1 $ = 1,5053 dollar australien) (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jamie Freed)