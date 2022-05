Les donateurs de l'OMS acceptent de corriger le modèle de financement "pourri".

Le plan, que les membres avaient déjà accepté de manière préliminaire le mois dernier, est considéré comme l'un des résultats probables les plus importants de l'Assemblée mondiale de la santé annuelle de l'agence des Nations Unies qui se tient cette semaine à Genève et au cours de laquelle l'organisme cherche à jouer un rôle central dans la politique de santé mondiale.

L'accord signifierait que les cotisations obligatoires atteindraient jusqu'à 50 % du budget de l'OMS en 2030-2031 au plus tard, à condition que l'organisme mette en œuvre les suggestions de réforme des membres. Les États-Unis et l'Allemagne sont les plus grands pays donateurs de l'organisation basée à Genève.

Les cotisations obligatoires des 194 membres de l'OMS représentaient autrefois la majeure partie du budget de l'agence sanitaire de l'ONU. Cette part s'est réduite à seulement 16 % ces dernières années, selon les données de l'OMS.

L'organisation est donc devenue trop dépendante des milliers de dons individuels destinés à des programmes spécifiques, ce qui l'empêche d'allouer les fonds comme elle l'entend.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à l'assemblée en début de semaine qu'une telle décision "transformerait complètement l'organisation".

L'Allemand Bjorn Kummel, qui a présidé le groupe de travail qui a convenu de l'accord préliminaire, avait précédemment décrit le modèle de financement actuel comme "fondamentalement pourri".

"Aucune organisation ne peut réussir si elle ne peut pas contrôler son propre budget et ne peut pas fixer son propre programme", a déclaré Lawrence Gostin, professeur à Georgetown Law à Washington, D.C., qui suit de près l'OMS. "L'OMS s'est pliée à des milliers de maîtres".

Les efforts précédents pour réformer son modèle de financement ont pris des années et n'ont abouti qu'à une augmentation de 3 % en 2017.