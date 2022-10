Les données américaines apportent des signes encourageants pour la Fed, qui se méfie de l'inflation.

Alors que le Département du Commerce a rapporté vendredi que les pressions inflationnistes sous-jacentes sont restées obstinément élevées le mois dernier, l'indice du coût de l'emploi du Département du Travail a montré un ralentissement considérable de la croissance des salaires du secteur privé au troisième trimestre - il a augmenté de 1,2% contre 1,6% au deuxième trimestre - ce qui suggère que la probabilité d'un scénario de salaires toujours plus élevés poussant les prix à la hausse pourrait s'éloigner.

Les décideurs de la Fed sont très attentifs à l'ICE, car c'est l'une des meilleures mesures de l'atonie du marché du travail et un prédicteur de l'inflation de base.

"Bien qu'une autre hausse des taux de 75 pb (points de base) soit prévue la semaine prochaine, nous pensons que ce ralentissement (de la croissance des salaires) contribuera à convaincre la Fed de ralentir le rythme du resserrement en décembre", a déclaré Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics.

Graphique : Indice du coût de l'emploi -

La banque centrale américaine étant presque certaine de relever son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base pour le porter dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 % lors de sa réunion de politique générale des 1er et 2 novembre, les investisseurs se concentrent désormais sur ce qui est à venir en décembre et au début de 2023.

Les projections publiées le mois dernier ont montré que la prévision médiane des décideurs politiques pour le taux des fonds fédéraux d'ici la fin de 2023 était de 4,6 %. Les responsables de la Fed ont dit qu'ils s'attendaient à atteindre ce niveau au début de l'année prochaine et plusieurs veulent ensuite faire une pause, arguant que l'économie aura besoin de temps pour absorber le rythme de resserrement le plus rapide depuis 40 ans et qu'un relâchement de l'inflation est susceptible de retarder les hausses de taux.

Au cours du mois dernier, plusieurs décideurs ont également semblé pencher vers une augmentation plus faible des taux lors de la réunion des 13 et 14 décembre.

Les contrats à terme liés au taux d'intérêt au jour le jour de référence de la Fed ont peu changé après la publication des données de vendredi, et prévoient toujours une hausse d'un demi-point de pourcentage le mois prochain et de 50 points de base supplémentaires au cours des deux premières réunions de l'année prochaine.

L'INFLATION RESTE ÉLEVÉE

Il reste à voir si la Fed sera en mesure de s'en tenir à sa voie préférée d'une pause autour de 4,6 %.

Il est certain que les dernières données de l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) n'ont guère contribué à renforcer les espoirs de la banque centrale selon lesquels les pressions sur les prix ont résolument pris un tournant.

L'indice des prix PCE, qui est la mesure préférée de la Fed lorsqu'elle suit les progrès de la réduction de l'inflation à son objectif de 2 %, a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle et de 6,2 % sur une base annuelle en septembre, égalant les avancées d'août.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,5 % en septembre, égalant le gain du mois précédent, et de 5,1 % sur les 12 mois à venir, contre une hausse de 4,9 % en glissement annuel en août.

Cela a suffi à un analyste pour affirmer que le marché sous-estime l'ampleur du resserrement monétaire de la Fed.

"L'inflation est encore bien trop élevée, les chiffres mensuels restent stables... Les chiffres montrent également que la Fed va devoir continuer à augmenter les taux et à resserrer ses politiques probablement plus longtemps que le marché ne le prévoit actuellement", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors.

Graphique : Consommation personnelle -