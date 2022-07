Les données bancaires montrent que la santé financière des consommateurs américains se maintient dans un contexte d'inflation croissante.

Les données sur les dépenses et les dépôts du deuxième trimestre des plus grands créanciers du pays, dont JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp. et Wells Fargo & Co, ont jeté un nouvel éclairage sur la santé des consommateurs américains - un indicateur clé qui propose des indices sur la probabilité d'une récession économique.

Les prix à la consommation américains ont bondi de 9,1 % en juin, soit la plus forte hausse en plus de quatre décennies, l'essence ayant fait un bond de 11,2 %. L'inflation galopante a conduit la Réserve fédérale à relever ses taux, augmentant les coûts d'emprunt et suscitant des craintes de récession.

Pourtant, les dirigeants des banques ont déclaré que les consommateurs - qui ont surtout pu augmenter leur épargne pendant la pandémie de coronavirus - étaient en bonne santé financière, comme en témoignent les fortes dépenses et les rares signes de détérioration du crédit.

"Les consommateurs sont en bonne forme. Ils dépensent de l'argent. Ils ont plus de revenus", a déclaré la semaine dernière aux analystes Jamie Dimon, directeur général du plus grand créancier du pays, JPMorgan.

Les dépenses combinées par carte de débit et de crédit ont augmenté de 15 % par rapport au deuxième trimestre de 2021, a indiqué JPMorgan jeudi, tandis que Bank of America, la deuxième plus grande banque américaine, a déclaré que les dépenses par carte de crédit et de débit ont augmenté de 10 % par rapport à l'année dernière.

Dans l'ensemble, les clients de Bank of America ont dépensé 1 100 milliards de dollars d'avril à juin, ce qui en fait une période de dépenses record pour la banque, a déclaré lundi le PDG Brian Moynihan, ajoutant que les consommateurs sont "assez résilients".

La PDG de Citigroup, Jane Fraser, a déclaré que peu de choses dans les données suggéraient que le pays était au bord d'une récession.

"C'est juste une situation inhabituelle d'entrer dans cet environnement agité alors que vous avez un consommateur en bonne santé", a déclaré Mme Fraser.

Alors que les données de ce mois-ci ont montré que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en juin, elle pourrait encore être au bord d'une récession après que le produit intérieur brut se soit contracté au premier trimestre.

UNE QUALITÉ DE CRÉDIT SOLIDE

Les dirigeants ont déclaré que la croissance des dépenses de consommation ralentira probablement au cours du second semestre de l'année en raison de l'inflation, des taux d'intérêt élevés et des craintes économiques qui pèsent sur la confiance des consommateurs. Ils ont également noté que l'impact de l'inflation pourrait être visible dans les données.

"Nous voyons l'impact de l'inflation et des dépenses non discrétionnaires plus élevées dans tous les segments de revenus", a déclaré le directeur financier de JPMorgan, Jeremy Barnum. "Le consommateur moyen dépense 35 % de plus en glissement annuel pour l'essence et environ 6 % de plus pour les factures récurrentes et autres catégories non discrétionnaires."

Wells Fargo a déclaré que les dépenses dans les catégories discrétionnaires comme les vêtements et la rénovation de la maison ont connu une baisse à deux chiffres. Les dépenses globales par carte de crédit, bien qu'en hausse de 28 % par rapport à l'année dernière, ont commencé à ralentir en mai et juin, a déclaré le PDG de la banque, Charles Scharf.

Pour l'instant cependant, la qualité du crédit reste forte. Les consommateurs, pour la plupart, continuent à avoir plus de liquidités sur leurs comptes et à rembourser les soldes de cartes de crédit chaque mois à un rythme plus élevé qu'avant la pandémie, ont déclaré les dirigeants.

M. Moynihan, par exemple, a déclaré qu'il n'avait constaté "aucune détérioration" de la solvabilité des clients et qu'en fait, c'était plutôt le contraire : le score FICO moyen de ses clients pour les prêts sur carte était de 771 au deuxième trimestre, bien au-dessus du seuil à partir duquel les emprunteurs sont considérés comme une valeur sûre.

Cependant, avec l'évolution des habitudes de dépenses, l'inflation et la fin de l'aide fédérale pour la pandémie de COVID-19, certains consommateurs commencent à voir leurs économies diminuer, ont déclaré les dirigeants.

"Pour certaines cohortes de clients, nous avons vu les soldes moyens baisser régulièrement jusqu'aux niveaux d'avant la pandémie après les derniers versements de l'aide fédérale au début de l'année dernière", a déclaré le directeur financier de Wells Fargo, Mike Santomassimo.

Dans l'ensemble, les dépenses augmentent plus vite que les revenus, et les réserves de liquidités, bien qu'elles soient encore supérieures aux niveaux pré-pandémiques, sont en baisse, a déclaré Barnum.

Lorsque les analystes l'ont interrogé sur les signes avant-coureurs de problèmes, Barnum a déclaré que les défauts de paiement des prêts parmi les clients à faibles revenus commençaient également à augmenter, tout en restant en dessous des niveaux pré-pandémiques.

"Mais je pense qu'il y a encore une grande question pour savoir s'il s'agit simplement d'une normalisation ou si c'est en fait un signe avant-coureur de détérioration", a déclaré Barnum.