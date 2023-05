Les données de la Réserve fédérale ont montré jeudi qu'une grande partie des activités de prêts d'urgence de la banque centrale au cours des dernières semaines étaient liées à la First Republic Bank, aujourd'hui en faillite.

La Fed a indiqué que si l'ensemble des prêts d'urgence accordés aux banques au cours de la dernière semaine a légèrement diminué, la composition des prêts a changé sur des points essentiels.

La Fed a indiqué que l'argent que la banque avait emprunté via la fenêtre d'escompte, la principale source de liquidités de la banque centrale pour les banques, et via le programme de financement à terme des banques, était maintenant passé dans la catégorie "autres crédits". Cela couvre les prêts associés au travail de la Federal Deposition Insurance Corporation pour traiter plusieurs faillites bancaires très médiatisées qui ont débuté en mars et ont suscité des craintes générales sur l'état du système bancaire.

La Fed a indiqué que les emprunts à la fenêtre d'escompte sont tombés à 5,3 milliards de dollars mercredi, contre 73,9 milliards de dollars la semaine précédente, tandis que le BTFP a vu ses prêts baisser à 75,8 milliards de dollars, contre 81,3 milliards de dollars le 26 avril.

Mais les "autres crédits", déjà importants en raison des faillites bancaires passées, ont encore augmenté, passant de 170,4 milliards de dollars le 26 avril à 228,2 milliards de dollars le mercredi.

Steven Kelly, chercheur associé au Yale Program on Financial Stability, a déclaré que la baisse des emprunts au guichet d'escompte était remarquable étant donné qu'une grande partie de ces emprunts était liée à une seule institution, ce qui plaide contre une crise plus large dans le secteur bancaire. "J'espère que cela fera la une des journaux et calmera les gens", a-t-il déclaré.

Le taux d'utilisation toujours élevé du BTFP n'est peut-être pas entièrement lié à la crise, car la facilité propose des conditions très attrayantes et la Fed a encouragé les banques à puiser dans ses liquidités en cas de besoin.

Lors de la conférence de presse qu'il a donnée à la suite de la hausse d'un quart de point de pourcentage des taux d'intérêt de la Fed mercredi, Jerome Powell, le dirigeant de la banque centrale, a cherché à souligner ce qu'il considérait comme des problèmes circonscrits parmi les banques.

Les conditions dans le secteur bancaire "se sont largement améliorées depuis le début du mois de mars, et le système bancaire américain est sain et résistant", a déclaré M. Powell.

Les emprunts effectués dans le cadre des trois principaux programmes ont connu une baisse globale au cours de la dernière semaine, passant de 325,6 milliards de dollars le 26 avril à 309,3 milliards de dollars le mercredi. Les prêts de la Fed ont augmenté en mars en raison des problèmes du secteur bancaire et sont restés à des niveaux très élevés depuis cette première augmentation.

TD Securities a déclaré dans une note jeudi que les niveaux encore élevés de l'ensemble des emprunts auprès de la Fed reflètent "l'incertitude continue du système bancaire."