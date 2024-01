2 janvier (Reuters) - L'activité économique des Etats-Unis a résisté bien mieux que prévu en 2023 au resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et les données parues en décembre ont conforté un certain nombre de responsables de la banque centrale dans l'idée d'un "atterrissage en douceur" de l'économie.

Face au reflux en parallèle de l'inflation, les responsables de la Fed ont non seulement signalé le mois dernier que le cycle de hausse des taux d'intérêt était terminé mais aussi que de premières baisses des coûts d'emprunt étaient probables pour 2024. Le calendrier de ces baisses de taux dépendra essentiellement des données économiques attendues cette année. De premiers indicateurs importants vont tomber dès les deux premières semaines de l'année concernant le marché du travail, les dépenses de consommation et l'inflation. En voici un aperçu :

INFLATION (dernière publication PCE le 22 décembre; prochaine sur le CPI le 11 janvier)

L'inflation mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - un indicateur privilégié par la Fed - est tombée à 2,6% en novembre sur un an. En rythme mensuel, les prix ont baissé pour la première fois depuis avril 2020. L'indice de base, dit "PCE core", excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie, a également baissé à 3,2% sur un an, le niveau le plus bas depuis avril 2021. Ces deux mesures d'inflation devraient continuer à s'améliorer tout au long de 2024, selon les responsables de la Fed dont l'objectif d'inflation est de 2%.

Une autre mesure, l'indice des prix à la consommation (CPI), a diminué à 3,1% sur un an en novembre, tandis que le taux de base est resté stable à 4,0%. Pour décembre, les économistes interrogés par Reuters tablent sur une progression de cet indice de 0,2% sur un mois après +0,1% le mois précédent.

VENTES AU DÉTAIL (dernière publication le 14 décembre; prochaine le 17 janvier)

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en novembre alors même que les économistes tablaient sur un repli, alimentant une série de "surprises à la hausse" pour l'économie américaine. Les ventes excluant l'essence, l'automobile, les matériaux de construction et les services alimentaires ont également dépassé les prévisions avec une hausse de 0,4%. Ces données ont conforté le sentiment de résilience de la consommation américaine, élément clé de l'activité économique aux Etats-Unis. La Fed surveille parallèlement que cette consommation ne s'emballe pas, ce qui serait de nature à relancer l'inflation alors même que ses hausses de taux ont pour intention de réduire la demande en biens et services.

EMPLOI (dernière publication le 8 décembre, prochaine le 5 janvier)

L'économie américaine a créé en novembre 199.000 emplois après 150.000 le mois précédent, et le taux de chômage est tombé à 3,7%, après 3,9% en novembre. Ce dernier rapport sur l'emploi a montré des gains continus et réguliers de nouveaux postes en dépit de l'arrêt de plusieurs mouvements de grève aux Etats-Unis. Il est conforme à la vision de la Fed d'une économie qui peut continuer à croître alors que l'inflation ralentit.

Le rythme de la croissance des salaires sur un an, publié dans le même rapport, a poursuivi en novembre son lent déclin, même si son rythme annuel de 4,0% reste plus élevé que ce que de nombreux responsables de la Fed considèrent comme compatible avec la stabilité des prix. Pour décembre, les économistes interrogés par Reuters tablent sur 163.000 créations d'emplois non agricoles et sur une croissance des salaires de 3,9% sur un an.

OFFRES D'EMPLOI (dernière publication le 5 décembre, prochaine le 3 janvier)

Le président de la Fed, Jerome Powell, suit de près l'enquête du département du Travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, dite JOLTS. Il cherche à obtenir des informations sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, et en particulier sur le nombre d'offres d'emploi pour chaque personne sans activité mais à la recherche d'un poste. Ce ratio a considérablement baissé en octobre pour atteindre 1,34 pour 1, soit le niveau le plus bas depuis août 2021, lorsque l'économie était dans les premiers stades de la reprise après la pandémie de COVID-19.

Le taux de démission est pour sa part revenu aux niveaux d'avant la pandémie. Pour novembre, les économistes interrogés par Reuters estiment que les offres d'emploi vont progresser à 8,85 millions après 8,733 millions en octobre.

