Le Japon publiera vendredi des données très surveillées indiquant le montant de ses interventions sur le marché des changes pour soutenir le yen en mai, ce qui a empêché la monnaie de toucher de nouveaux bas niveaux, mais ne devrait pas inverser les baisses à plus long terme.

Selon les estimations du secteur privé, Tokyo aurait dépensé environ 9 000 milliards de yens (57,11 milliards de dollars) entre le 29 avril et le 2 mai pour stopper la chute brutale du yen, qui est tombé à 160 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 34 ans.

Les autorités sont restées discrètes quant à une éventuelle "intervention furtive" sur le marché, les marchés se concentrant sur les données publiées vendredi concernant les montants dépensés pour les interventions entre le 26 avril et le 29 mai.

Les données mensuelles ne montrent que le montant total dépensé par le Japon pour ses interventions sur le marché des changes au cours de cette période. Une ventilation journalière plus détaillée de l'intervention ne sera visible que dans les données du trimestre avril-juin, qui seront probablement publiées au début du mois d'août.

Après avoir atteint son plus bas niveau en 34 ans, à 160,245 yens, le 29 avril, le yen a rebondi à la suite d'interventions présumées, mais il est resté proche du seuil de 160, largement considéré comme la limite fixée par les autorités pour les interventions sur le marché des changes.

Aujourd'hui, l'attention du marché se porte sur la question de savoir si le Japon pourrait intervenir à nouveau sur le marché et dans quel délai.

Cela dépend en grande partie de la vigueur de l'économie américaine et de la trajectoire de réduction des taux de la Réserve fédérale, tandis que la Banque du Japon (BOJ) devrait prendre son temps pour relever les taux d'intérêt cette année.

La semaine dernière, le Japon a renouvelé ses efforts pour contrer les chutes excessives du yen lors d'une réunion du week-end des dirigeants financiers du Groupe des Sept (G7), ce qui a été facilité par le fait que le groupe a de nouveau mis en garde contre l'excès de volatilité des devises.

"Étant donné qu'il n'y a pas eu d'opposition de la part des autres pays, le Japon poursuivra probablement ses efforts pour freiner les chutes excessives du yen par des interventions", a déclaré Yoshimasa Maruyama, économiste en chef du marché chez SMBC Nikko Securities.

Toutefois, la semaine dernière, Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a déclaré que les interventions devraient être limitées à des cas "exceptionnels", soulignant sa "croyance" dans les taux de change fixés par le marché.

Dans le même temps, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a lancé un nouvel avertissement sur la possibilité d'une nouvelle intervention, affirmant que le Japon était prêt à agir sur le marché "à tout moment" pour contrer les mouvements excessifs du yen.

Après avoir participé à une intervention de vente de yens il y a plus de vingt ans, M. Kanda, aujourd'hui vice-ministre des finances chargé des affaires internationales, a de nouveau mené des opérations d'achat de yens en 2022, dépensant environ 9 200 milliards de yens en trois jours.

Bien que le Japon n'ait eu qu'un succès limité dans l'arrêt des fortes fluctuations du yen, il y a de fortes chances qu'il agisse à nouveau même si la devise ne dépasse pas la barre des 160 pour un dollar, a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef pour les devises chez Mizuho Securities.

"Le Japon doit avoir obtenu le soutien du G7, y compris des États-Unis, pour intervenir à nouveau sur le marché des changes", a-t-il déclaré. "Si le yen se déplace brusquement en une seule journée de son niveau actuel à 158 yens ou plus, il est possible que le Japon intervienne à nouveau.

Le dollar s'échangeait à 156,850 yens vendredi, non loin du seuil des 160 yens.

