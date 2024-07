Les actions se sont stabilisées après une chute brutale et les données économiques américaines ont montré une amélioration de l'inflation, ce qui a entraîné une baisse des rendements des obligations du Trésor.

Le département du commerce a déclaré que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale, a augmenté de 0,1 % le mois dernier.

après avoir été inchangé en mai, ce qui correspond aux estimations des économistes interrogés par Reuters.

Au cours des 12 mois précédant juin, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,5 %, ce qui est également conforme aux attentes, après une hausse de 2,6 % en mai.

Ces données devraient préparer le terrain pour que la Fed commence à réduire ses taux en septembre, comme le marché s'y attend le plus souvent.

"Dans l'ensemble, la semaine a été bonne pour la Fed. L'économie semble reposer sur des bases solides et l'inflation PCE est restée stable", a déclaré Chris Larkin, directeur général, responsable du trading et de l'investissement chez E*Trade de Morgan Stanley à New York.

"Mais une baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine reste improbable. Et bien qu'il y ait beaucoup de temps pour que la situation économique change avant la réunion du FOMC de septembre, les chiffres ont eu tendance à aller dans le sens de la Fed".

La Fed devrait tenir sa prochaine réunion de politique monétaire à la fin du mois de juillet. Les marchés considèrent qu'il y a moins de 5 % de chances que la Fed réduise ses taux d'au moins 25 points de base (pb) lors de cette réunion, mais ils estiment qu'il y a moins de 5 % de chances que la Fed réduise ses taux.

mais ils tablent pleinement sur une baisse en septembre, d'après Cisco.

. À Wall Street, les actions américaines ont bondi, les petites capitalisations figurant une fois de plus parmi les plus performantes, le marché poursuivant sa récente rotation vers les valeurs sous-évaluées.

Cependant, les grandes capitalisations ont également montré des signes de stabilisation, le Nasdaq augmentant de plus de 1 % après trois jours consécutifs de baisse qui ont fait chuter l'indice de près de 5 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 667,65 points, soit 1,67 %, pour atteindre 40 602,72, l'indice S&P 500 a gagné 64,72 points, soit 1,20 %, pour atteindre 5 463,94 et l'indice Nasdaq Composite a gagné 182,87 points, soit 1,05 %, pour atteindre 17 364,60. Toutefois, le S&P 500 était toujours en passe de connaître une baisse hebdomadaire, tandis que le Russell 2000 était en passe de connaître une troisième semaine consécutive de hausse, au cours de laquelle il a fait un bond de près de 11 %. Les actions européennes ont clôturé en hausse, soutenues en partie par les bénéfices des entreprises après deux séances consécutives de baisse, mais elles sont toujours en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 7,15 points, soit 0,90 %, pour atteindre 803,93. L'indice MSCI est en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis le 12 juin, mais il est en passe de connaître sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive. L'indice STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,83% mais a terminé en baisse de 0,27% sur la semaine. L'indice européen FTSEurofirst 300 a terminé en hausse de 17,10 points, soit 0,85%. Les rendements du Trésor américain ont baissé après les données sur l'inflation. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 5,4 points de base, passant de 4,256 % à 4,202 %, et était sur le point d'enregistrer une deuxième baisse quotidienne consécutive, ce qui le place sur la voie d'une baisse pour la semaine. Le rendement du billet à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a perdu 5,4 points de base à 4,3894 % et se dirigeait vers sa quatrième baisse hebdomadaire au cours des cinq dernières semaines.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a glissé de 0,05 % à 104,28, l'euro augmentant de 0,14 % à 1,0859 dollar. Le billet vert s'est également affaibli de 0,16% à 153,68 contre le yen après les données sur l'inflation PCE et était en voie de réaliser sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage contre la monnaie japonaise depuis le début du mois de mai. Le yen s'est renforcé en raison des attentes d'une réduction de la Fed à l'horizon, alors que la Banque du Japon devrait commencer à resserrer sa politique en augmentant les taux et en réduisant ses achats d'obligations dans les mois à venir. En outre, l'intervention présumée de la BOJ au début du mois a également soutenu la monnaie. La livre sterling s'est renforcée de 0,16 % à 1,2871 $. La Banque d'Angleterre tiendra également une réunion de politique générale la semaine prochaine, bien que l'incertitude plane sur les mesures que la banque centrale pourrait prendre en ce qui concerne les taux.

Le pétrole brut américain a perdu 1,43 % à 77,16 dollars le baril et le Brent est tombé à 81,12 dollars le baril, soit une baisse de 1,52 %.

sur la baisse de la demande chinoise et l'espoir d'un accord de cessez-le-feu à Gaza.

