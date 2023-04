La semaine prochaine, le rapport sur l'inflation américaine, très surveillé, pourrait permettre de répondre à l'une des questions les plus pressantes de Wall street : le marché a-t-il correctement évalué la trajectoire à court terme des taux d'intérêt ?

À la suite de la crise bancaire du mois dernier, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt au cours du second semestre afin d'éviter une récession économique. Ces paris ont fait baisser les rendements obligataires, ce qui a soutenu les géants de la technologie et les valeurs de croissance qui dominent les grands indices boursiers. Le S&P 500 a gagné 6,9 % jusqu'à présent en 2023.

Toutefois, les perspectives de taux plus restrictives de la banque centrale prévoient que les coûts d'emprunt se maintiendront autour des niveaux actuels jusqu'en 2023. Ce point de vue pourrait être conforté si l'inflation publiée la semaine prochaine montre une forte augmentation des prix à la consommation, même après les hausses de taux agressives de la Fed au cours de l'année écoulée.

"Si l'IPC est élevé, les investisseurs commenceront à estimer que les taux d'intérêt sont plus proches de ceux de la Fed et feront probablement pression sur les prix des actifs", a déclaré Tom Hainlin, responsable national de la stratégie d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management. La société recommande à ses clients de sous-pondérer légèrement les actions, car elle s'attend à ce que les hausses de taux d'intérêt affectent les dépenses de consommation et les bénéfices des entreprises.

Les données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mars, publiées vendredi, ont montré des signes de tension persistante sur le marché du travail, ce qui pourrait inciter la Fed à relever à nouveau ses taux le mois prochain.

DES PERSPECTIVES DIVERGENTES

Les craintes de récession s'intensifient, les investisseurs pariant que les turbulences du système bancaire provoquées par l'effondrement de la Silicon Valley Bank en mars resserreront les conditions de crédit et nuiront à la croissance.

Sur le marché obligataire, l'indicateur de récession préféré de la Fed a plongé à de nouveaux niveaux planchers au cours de la semaine dernière, renforçant les arguments de ceux qui pensent que la banque centrale devra bientôt réduire ses taux. La mesure compare le taux à terme implicite actuel des bons du Trésor dans 18 mois avec le rendement actuel d'un bon du Trésor à trois mois.

La fixation des prix sur les marchés à terme montre que les investisseurs parient sur le fait que l'assouplissement de la banque centrale dans le courant de l'année fera baisser le taux des fonds fédéraux de 4,75 % à 5 % actuellement à environ 4,3 % d'ici la fin de l'année. Pourtant, les projections des décideurs de la Fed montrent que la plupart d'entre eux ne prévoient pas de réduction des taux avant 2024.

"Les marchés financiers et la Réserve fédérale lisent deux livres de jeu différents", ont déclaré les stratèges de LPL Research dans une note publiée en début de semaine.

Les paris sur une Fed plus dovish ont dopé les valeurs technologiques et de croissance, dont les bénéfices futurs sont moins actualisés lorsque les taux d'intérêt baissent. Le secteur technologique du S&P 500 a bondi de 6,7 % depuis le 8 mars, soit plus de deux fois la progression de l'indice global sur la même période.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les données du mois de mars, attendues le 12 avril, montrent que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,2 % sur une base annuelle, contre 6 % le mois précédent.

Les marchés surveilleront également les résultats du premier trimestre, qui commenceront la semaine prochaine avec les grandes banques, dont JPMorgan et Citigroup, qui doivent être publiés vendredi. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du S&P 500 chutent de 5,2 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Pour certains investisseurs, les récentes interventions de la Fed pour stabiliser le système bancaire peuvent avoir ravivé les espoirs d'un "Fed-put", a déclaré Mark Hackett, chef de la recherche sur les investissements chez Nationwide, faisant référence aux attentes selon lesquelles la banque centrale prendra des mesures si les actions chutent trop, même si elle n'a pas pour mandat de maintenir les prix des actifs.

"Si la Fed essayait de protéger les investisseurs, l'un des moyens serait de réduire les taux", a déclaré M. Hackett. "Elle ne l'a pas encore fait, mais le marché parie qu'elle le fera, à tort ou à raison.

Néanmoins, une récession pourrait peser sur les cours des actions, même si elle oblige la Fed à réduire ses taux plus tôt. Certains investisseurs s'inquiètent du fait que les cours boursiers n'ont pas tenu compte d'une baisse des valorisations et des bénéfices des entreprises qui se produirait lors d'un ralentissement brutal.

"Il suffit de se reporter à 2001 ou 2008 pour constater qu'un changement dans la politique de la Fed ne suffit pas toujours à arrêter une économie sur une trajectoire descendante ou à lancer un nouveau marché haussier", a écrit Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services, dans une note publiée en début de semaine.

"Nous pensons que le marché est en train d'intégrer un grand nombre de bonnes nouvelles et qu'il laisse peu de place à l'erreur", a-t-il ajouté.