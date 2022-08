Les douleurs de la croissance persistent

Alors que les actions mondiales restent proches de leurs plus hauts niveaux sur plusieurs mois, malgré une série de mauvaises données économiques en provenance de Chine, les inquiétudes concernant un fort ralentissement de la croissance les maintiennent dans une fourchette.

Il y a un quasi-consensus sur le fait que la décision inattendue de la Chine d'assouplir les coûts d'emprunt pour soutenir son économie chancelante - entravée par la politique du zéro COVID de Pékin - restera une mesure symbolique.

Certains économistes ont déjà revu à la baisse leurs projections de croissance.

À moins que les investisseurs ne perçoivent des signes de reprise dans la deuxième économie mondiale, il est difficile de voir les actions mondiales progresser, bien que les signes de refroidissement de l'inflation aient suscité l'espoir d'un resserrement moins agressif de la Fed.

Le message de certains chefs d'entreprise reste toutefois optimiste.

Le PDG de BHP, Mike Henry, s'attend à ce que la Chine émerge comme une source de stabilité pour la demande de matières premières dans l'année à venir et souligne le soutien politique, après que le plus grand mineur du monde ait affiché son plus fort bénéfice en 11 ans.

Pour l'instant, les inquiétudes concernant la croissance offrent un répit bien nécessaire à la flambée des prix des matières premières. Le pétrole, la classe d'actifs la plus performante jusqu'à présent cette année, se dirige vers le bas.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés faibles mardi, après avoir atteint leur plus bas niveau lors de la session précédente depuis avant que la Russie n'envoie des troupes en Ukraine le 24 février.

Pendant ce temps, l'Ukraine a demandé de nouvelles sanctions contre la Russie et a souligné les risques et les conséquences d'une catastrophe dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

L'Europe est confrontée à une flambée des factures énergétiques cette année, sous l'effet d'une flambée mondiale des prix de gros de l'électricité et du gaz.

Les prix de référence du gaz européen au hub néerlandais TTF ont plus que triplé cette année, en partie à la suite des perturbations de l'approvisionnement liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les contrats à terme sur les actions européennes laissent présager un démarrage stable des marchés, les actions asiatiques étant soutenues par les gains de Wall Bourse.

Principaux développements qui pourraient influencer les marchés mardi :

Données économiques : Le chômage et le salaire moyen au Royaume-Uni ; l'enquête allemande ZEW ; les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis, et la production industrielle.