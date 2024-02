Les écarts de crédit par rapport aux bons du Trésor américain diminuent, le marché gagnant en confiance

Les écarts entre les rendements des obligations d'entreprises de qualité et de qualité médiocre et les bons du Trésor américain ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de deux ans, signe d'une confiance accrue des investisseurs.

L'écart sur l'indice ICE BofA U.S. Corporate, une référence couramment utilisée pour la dette de haute qualité, a diminué à 93 points de base jeudi, son plus bas niveau depuis novembre 2021. Sur l'indice ICE BofA U.S. High Yield, une référence couramment utilisée pour les obligations de pacotille, l'écart ajusté en fonction des options est descendu à 322 points de base, son plus bas niveau depuis janvier 2022. Ces écarts reflètent le supplément de rendement que les investisseurs exigent pour détenir des obligations d'entreprise par rapport aux bons et obligations du Trésor, qui sont considérés comme les instruments financiers les plus sûrs, car le risque de défaillance du gouvernement américain est quasiment nul. "La prime supplémentaire que vous obtenez par rapport aux titres sans risque est très faible", a déclaré Anthony Woodside, responsable de la stratégie des titres à revenu fixe américains chez LGIMA. Mais, a-t-il ajouté, "les investisseurs s'intéressent aux rendements tout compris". Les écarts sont considérés comme un indicateur de la confiance du marché. La forte demande d'obligations de pacotille en particulier est considérée comme un signal optimiste, la réduction des écarts indiquant que les investisseurs considèrent que les conditions financières sont saines et qu'ils sont moins préoccupés par la défaillance des entreprises. Le spread des obligations de pacotille a grimpé à plus de 1 000 points de base en mars 2020, lorsque la pandémie de grippe aviaire (COVID-19) a semé la panique sur les marchés. L'indice High Yield lui-même est proche d'un record établi au début du mois. Parallèlement, l'indice ICE BofA U.S. Investment Grade corporate bond est tombé à son plus bas niveau en deux mois la semaine dernière. L'optimisme du marché a été alimenté par un rallye record à Wall Street et une économie étonnamment résistante, qui ont fait grimper les rendements des bons du Trésor cette année. Au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, alors que le S&P 500 atteignait des records, les investisseurs ont investi 15,2 milliards de dollars dans les obligations, dont 10,2 milliards dans les fonds d'obligations de qualité, qui ont enregistré une 16e semaine consécutive d'afflux, la plus longue depuis octobre 2021, a déclaré Bank of America Global Research vendredi.