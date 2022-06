Les écarts de rendement de la zone euro restent stables, les résultats des élections françaises pèsent sur la balance.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a réaffirmé lundi son intention de relever les taux d'intérêt de la BCE à deux reprises cet été tout en luttant contre l'élargissement des écarts entre les coûts d'emprunt des différents pays de la zone euro.

La BCE a déclenché un fort resserrement des écarts de rendement la semaine dernière après avoir accepté de contenir les coûts d'emprunt dans le sud de l'Union. Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a augmenté de 4 points de base (pb) à 1,7 % lundi, après avoir atteint son plus haut niveau depuis janvier 2014 jeudi dernier à 1,926 %. Les coûts d'emprunt de référence allemands sont passés d'environ 1 % à 1,9 % en moins d'un mois. Les obligations françaises ont légèrement sous-performé après le revers électoral de dimanche, qui obligerait Macron à négocier des alliances avec d'autres partis. Le rendement à 10 ans de la France a augmenté de 5 points de base pour atteindre 2,251 %, l'écart entre ce pays et l'Allemagne se creusant de 1,5 point de base pour atteindre 54,5 points de base. "Le marché obligataire n'est pas très sensible à cette question (la politique française) car il se concentre sur les prochaines actions de la BCE pour éviter un élargissement excessif des spreads entre le noyau dur et la périphérie", a déclaré Andrew Mulliner, responsable des stratégies Global Aggregate chez Janus Henderson. Certains analystes ont déclaré que le plan de réforme de Macron était un défi, même avec la majorité du parlement de son côté. Holger Schmieding, économiste chez Berenberg, a déclaré que son "appel de longue date selon lequel les réformes de Macron feront de la France la grande économie la plus dynamique de l'UE devant l'Allemagne restera probablement largement sur les rails". Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 3,696 %.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans s'est resserré de 0,5 pdb à 198,5. Il s'est resserré de plus de 250 pb à moins de 200 pb à la fin de la semaine dernière après que la BCE a annoncé un nouvel instrument anti-fragmentation pour empêcher une divergence excessive des coûts d'emprunt des pays.

Les écarts de rendement des obligations espagnoles et portugaises se situaient également autour des niveaux de vendredi.

Les analystes s'interrogeaient également sur l'impact d'un plus grand nombre d'achats d'obligations périphériques pour contenir les écarts sur la politique monétaire de la zone euro.

"Si l'outil visant à éviter une fragmentation excessive est efficace, la BCE sera libre de resserrer sa politique monétaire et de lutter contre l'inflation sans se soucier de l'élargissement des spreads", a soutenu M. Mulliner de Janus Henderson.

"Bien sûr, la BCE devra stériliser l'impact d'un nouveau programme d'achat d'obligations périphériques pour éviter une augmentation non désirée des liquidités", a-t-il ajouté.