Les échanges commerciaux entre la Suisse et l'Afrique ont reculé

Zurich (awp) - Les échanges commerciaux entre la Suisse et le continent africain se sont contractés en 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus. Les médicaments représentent presque la moitié des exportations helvétiques tandis que l'or et le pétrole brut constituent les principales matières premières importées. La Suisse figure parmi les 15 plus importants investisseurs en Afrique.

Les volumes d'échanges ont diminué de 12,2% sur un an à 5 milliards de francs suisses, soit 1,2% des échanges commerciaux globaux de la Confédération. En tenant compte de l'or, les volumes ont en revanche augmenté de 6% à 17,2 milliards de francs suisses (6% des échanges totaux), un nouveau record, selon le rapport publié mardi par le Swiss African Business Circle.

La Suisse a réalisé 73% des transactions avec uniquement six pays à savoir l'Egypte, l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

Les exportations helvétiques quant à elles se sont inscrites en baisse de 9,5% à 3,4 milliards de francs suisses. L'or constitue pour sa part la principale matière importée de l'Afrique, notamment du Burkina Faso, du Ghana, de l'Afrique du Sud et du Mali, relève l'association favorisant les contacts d'affaires.

Les produits chimiques et pharmaceutiques (55%), les machines (17%), les instruments de précision et les produits agricoles (8% chacun) constituent les principales marchandises livrées vers le contient aux 55 pays. Dans l'autre sens, les produits énergétiques (34%), les produits agricoles (29%) et les textiles (16%) et les véhicules (10%) sont les principaux articles importés, si on ne tient pas compte de l'or.

Les investissements directs (FDI) suisses, dits stock, ont bondi en 2019 de 23,9% sur un an à 14,2 milliards de francs suisses, soit 1% des FDI.

Par ailleurs, le nombre de collaborateurs travaillant en Afrique pour une société dont le siège est en Suisse s'est établi à 58'946 personnes, une chute de 17,5% par rapport à 2015, année marquée par un pic historique.

