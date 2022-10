Les échanges commerciaux ont stimulé l'économie américaine au troisième trimestre, mais les détails de la croissance sont probablement faibles.

Le produit intérieur brut anticipé du troisième trimestre publié jeudi par le département du Commerce devrait montrer que la demande sous-jacente de l'économie a stagné au cours du dernier trimestre, dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation et de croissance modérée des investissements des entreprises.

Néanmoins, le rebondissement anticipé de la croissance après deux baisses trimestrielles consécutives du PIB serait une preuve supplémentaire que l'économie n'est pas en récession, bien que les risques d'un ralentissement aient augmenté alors que la Fed redouble d'efforts pour augmenter les taux afin de lutter contre la hausse de l'inflation la plus rapide depuis 40 ans.

"Le diable se cache dans les détails, et si vous retirez le commerce, le PIB semblera beaucoup plus faible que ne le suggère le chiffre principal", a déclaré Ryan Sweet, économiste principal chez Moody's Analytics à West Chester, en Pennsylvanie. "Nous n'avons pas de récession dans notre base de référence, mais les risques augmentent ; nous allons avoir besoin d'un peu de chance."

Selon une enquête Reuters auprès des économistes, la croissance du PIB a probablement rebondi à un taux annualisé de 2,4 % au dernier trimestre après s'être contractée à un rythme de 0,6 % au deuxième trimestre. Les estimations varient d'un taux aussi bas que 0,8 % à un taux aussi élevé que 3,7 %.

Le déficit commercial semble s'être fortement réduit, en partie parce que le ralentissement de la demande a réduit la facture des importations. Les exportations ont également augmenté pendant la majeure partie du trimestre dernier. Les économistes estiment que la réduction du déficit commercial a ajouté jusqu'à 3,0 points de pourcentage à la croissance du PIB.

Les données auront peu d'impact sur la politique monétaire, les responsables de la Fed observant les données sur les prix des dépenses de consommation personnelle de septembre et les chiffres du coût de la main-d'œuvre du troisième trimestre, qui seront publiés vendredi, avant leur réunion de politique générale des 1er et 2 novembre.

La banque centrale américaine a augmenté son taux d'intérêt de référence au jour le jour, qui est passé de près de zéro en mars à la fourchette actuelle de 3,00 % à 3,25 %, le rythme le plus rapide de resserrement de la politique depuis une génération ou plus. Ce taux devrait terminer l'année dans la fourchette de 4 %, selon les propres projections des responsables de la Fed et leurs récents commentaires.

Les fluctuations sauvages du commerce et des stocks sont à l'origine de la contraction du PIB au cours du premier semestre.

RALENTISSEMENT DES DÉPENSES DE CONSOMMATION

La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, devrait avoir ralenti à un taux d'environ 1,0 % par rapport au rythme de 2,0 % du trimestre avril-juin.

Les dépenses de consommation sont soutenues par un marché du travail solide, qui entraîne une hausse des salaires. Le département du travail devrait annoncer jeudi une modeste augmentation du nombre de personnes ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière, selon une enquête de Reuters.

Les demandes initiales d'allocations de chômage sont restées sensiblement faibles malgré les rapports d'entreprises, principalement dans les secteurs de l'économie sensibles aux taux d'intérêt, qui ont licencié des travailleurs. Un modeste rebond des dépenses d'équipement des entreprises est prévu après leur contraction au deuxième trimestre.

Avec le fléchissement des dépenses de consommation et le ralentissement de la croissance des importations, les stocks sont un joker. Certains économistes pensent que les stocks, qui ont été le principal frein au PIB au deuxième trimestre, ont eu un impact neutre sur la production au trimestre dernier. D'autres s'attendent toujours à ce qu'ils soient restés un fardeau pour la croissance.

Les ventes finales aux acheteurs privés nationaux, qui excluent le commerce, les stocks et les dépenses gouvernementales, devraient être restées stables, signe que la hausse des coûts d'emprunt commence à ralentir la demande. Cette mesure de la demande intérieure a augmenté à un taux de 0,5 % au deuxième trimestre.

L'investissement dans le marché du logement, qui a été le plus durement touché par la hausse des coûts d'emprunt, devrait avoir baissé pour le sixième trimestre consécutif. Un rebond est attendu dans les dépenses publiques après cinq trimestres consécutifs de baisse.

"Nous commençons à voir les impacts du resserrement se faire sentir du côté de la demande dans le secteur du logement, ce qui à son tour devrait suggérer que la Fed finira par voir un peu de ce ralentissement des pressions inflationnistes", a déclaré Rhea Thomas, économiste principal chez Wilmington Trust à Philadelphie.

Bien que le rythme d'accumulation des stocks ait ralenti au cours des derniers mois, les économistes craignent qu'une accumulation croissante de marchandises invendues ne déclenche une récession. Les détaillants se retrouvent avec un surplus de marchandises, en raison de l'assouplissement des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et de la baisse de la demande de biens, ce qui les oblige à proposer des rabais, qui, selon les économistes, pourraient ne pas être suffisants.

Les stocks des entreprises ont augmenté à un rythme de 110,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, les économistes s'attendant plus ou moins à un rythme d'accumulation similaire à celui du trimestre dernier. Les écoulements de stocks ont été responsables d'un certain nombre de récessions.

"Les écoulements de stocks ne font pas l'objet de beaucoup d'attention, mais je pense que c'est là que se trouve le point faible", a déclaré Sung Won Sohn, professeur de finance et d'économie à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. "Si les stocks s'épuisent, la production diminue, cela nuit à l'emploi et donc aux dépenses. Cela s'est produit à plusieurs reprises dans l'après-guerre, et je pense que c'est ce qui se passe actuellement."