Les échanges de roubles sont suspendus, la monnaie plongeant après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les forces russes ont tiré des missiles sur plusieurs villes ukrainiennes et débarqué des troupes sur sa côte sud jeudi, selon des responsables et des médias, après que M. Poutine a autorisé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale dans l'est.

Le rouble s'est effondré de 3,6% face au dollar à 84,0750, quelques minutes après l'ouverture à 04h00 GMT et a glissé de 3,9% à un niveau record de 95,2425 face à l'euro, avant que les échanges ne soient rapidement interrompus.

"Les échanges sur tous les marchés ont été suspendus. La reprise sera annoncée ultérieurement", a indiqué le groupe MOEX, qui gère la Bourse de Moscou, dans un communiqué à 0452 GMT.

Alors que les échanges sur la Bourse de Moscou étaient fermés, les banques russes ont fortement augmenté les taux de change. Alfa Bank a proposé d'acheter des dollars et des euros à 91,44 et 101,11 roubles, respectivement.

Vers 0542 GMT, le rouble était en baisse de 10,5% sur le marché interbancaire à 89,71, son niveau le plus faible jamais enregistré.

Le plus grand créancier russe, Sberbank, a proposé d'acheter des euros à 116 roubles, selon l'agence de presse RIA.

Le pétrole brut Brent, une référence mondiale pour le principal produit d'exportation de la Russie, était en hausse de 5,6 % à 102,22 dollars le baril.

