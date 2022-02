Les échanges rouble-crypto s'envolent alors que les sanctions frappent la monnaie russe.

Les échanges libellés en roubles avec le Tether - un soi-disant stablecoin - ont atteint 29,4 millions de dollars, leur plus haut niveau cette année et environ trois fois plus qu'une semaine auparavant, selon Arcane Research, un chercheur en actifs numériques basé à Oslo.

Les stablecoins sont un type de cryptomonnaies conçu pour éviter les fluctuations sauvages qui affectent le bitcoin. En théorie, leur valeur stable permet aux utilisateurs de protéger leurs fonds ou leurs économies en période de stress économique.

Les chiffres suggèrent un regain d'intérêt pour les crypto-monnaies chez les Russes, après que les sanctions occidentales imposées à Moscou pour son invasion de l'Ukraine ont eu des répercussions sur la monnaie locale.

Le rouble russe a chuté à un niveau record dans des échanges volatils lundi, perdant un tiers de sa valeur depuis le début de l'année, après que l'Occident a renforcé ses sanctions, notamment en bloquant les banques du système mondial de paiement SWIFT.

Les échanges entre le rouble et le bitcoin (BTC), dont les 13 années d'existence ont été marquées par de fortes variations de prix, ont été plus modérés, selon les données.

Jeudi, les échanges de roubles et de bitcoins ont atteint 16 millions de dollars, leur plus haut niveau de l'année, alors que la Russie lançait son invasion. Lundi, il s'élevait à environ 8,5 millions de dollars.

"Les gens qui ont le rouble essaient d'en sortir en raison de la dévaluation drastique après toutes les sanctions", a déclaré Bendik Norheim Schei d'Arcane.

"Dans les conditions actuelles du marché, je ne suis pas surpris de voir les investisseurs, du moins ceux de Russie, chercher des stablecoins et ne pas prendre le risque de marché du BTC. Il s'agit pour eux d'économiser leurs fonds, pas d'investir. "