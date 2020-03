Les écoles britanniques fermées à partir de vendredi

LONDRES, PARIS, 18 mars (Reuters) - Le gouvernement britannique a ordonné la fermeture des écoles à partir de vendredi soir et jusqu'à nouvel ordre pour contenir l'épidémie de coronavirus.

"Une fois que les écoles ont fermé leurs portes vendredi après-midi, elles resteront fermées jusqu'à nouvel ordre, cela pour tous les enfants, à l'exception de ceux du personnel essentiel et des plus vulnérables", a déclaré le ministre de l'Education Gavin Williamson au Parlement. (Mac Askill et Kylie MacLellan, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)