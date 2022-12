Les écoles de Kiev s'adaptent pour survivre sous les bombardements russes

"S'il n'y a pas de lumière, il est parfois difficile de voir quand on écrit", a déclaré Yulia, 13 ans, assise au premier rang d'un cours d'anglais avec une douzaine de camarades de classe dans une banlieue ouest de la ville.

Bien que son école, comme la plupart des bâtiments de la capitale ukrainienne assiégée, subisse régulièrement des coupures d'électricité causées par les barrages de missiles russes sur le réseau électrique depuis octobre, les responsables de la ville insistent sur le fait que les élèves pourront au moins terminer le semestre en cours, qui se termine le 23 décembre.

"Nous devons vraiment tenir bon pendant ces trois semaines", a déclaré à Reuters Oleksiy Kurpas, un conseiller du chef adjoint de l'administration de la ville de Kiev, dans l'un des couloirs aérés mais chaleureux de l'école de l'ère soviétique.

Kurpas a exprimé l'espoir que l'année scolaire se poursuivrait jusqu'à l'été, mais la situation générale est sombre : près de la moitié du réseau électrique ukrainien a été détruit et Kiev a déclaré qu'elle s'attendait à de nouvelles attaques.

Le fonctionnaire a déclaré qu'environ 85 % du personnel scolaire de Kiev d'avant-guerre est resté dans la ville, contre 60 % des élèves. Les autres élèves ont déménagé dans des régions plus sûres ou à l'étranger.

En conséquence, les écoles travaillent en mode hybride, en personne et en ligne, depuis le début de l'année scolaire.

Les cours en ligne sont suivis par de nombreux élèves encore à Kiev, car il manque encore 35 000 places dans les abris anti-bombes des écoles de la ville, où les élèves et le personnel doivent se réfugier lorsque retentissent les sirènes de raid aérien.

Lorsque l'électricité est coupée dans toute la ville, la vie est difficile pour les enseignants comme pour les élèves.

Masha, 16 ans, prenant studieusement des notes pendant son cours de géométrie, a décrit le type de perturbation auquel elle est confrontée.

"Si l'internet ne fonctionne pas, quand ils nous donnent des tests, parfois ils ne se chargent pas", a-t-elle dit.

La directrice de l'école, Olena Roman, a déclaré que le personnel était parfois incapable de fixer les devoirs si l'électricité était soudainement coupée, et que les élèves apprenant à distance avaient souvent des difficultés pendant les coupures de courant chez eux.

LES PARENTS CHERCHENT REFUGE

La couverture mobile de Kiev baisse considérablement pendant les pannes, car les stations de base sont obligées d'utiliser des batteries de secours avec des réserves d'énergie limitées.

M. Kurpas a reconnu qu'il s'agissait d'un problème et a déclaré que son propre enfant en avait été affecté, mais a ajouté que "toutes les mesures possibles", telles que la transmission de matériel par le biais de plusieurs applications de messagerie à la fois, étaient prises pour minimiser l'impact sur l'apprentissage.

Malgré la situation précaire de la ville, Roman reste confiant que l'école continuera à enseigner.

"Nous allons continuer à travailler, sans aucun doute ... nous avons un générateur, il nous permettra de travailler dans n'importe quelle situation, et c'est ce que nous ferons", a-t-elle déclaré.

Les écoles privées de Kiev, dont beaucoup ont ouvert dans les années précédant l'invasion, ont pu utiliser leurs plus grandes ressources financières pour se préparer largement aux perturbations.

Une petite école privée du nord de Kiev a même créé un "hub" chauffé et alimenté en électricité pour les parents qui souhaitent se réfugier loin des maisons froides et sombres.

"Après le 23 novembre, date des dernières pannes, j'ai pu recharger mes appareils et entrer en contact avec mes proches, car il n'y avait pas de connexion mobile à la maison", a déclaré Daria, parent d'un des enfants de l'école.

"J'ai passé toute la matinée ici ... Il y avait pas mal de parents, au moins 15, qui en ont profité pour travailler, tenir des réunions depuis le point", a-t-elle ajouté.

Cependant, rien ne peut complètement protéger les enfants de la réalité la plus fondamentale de la guerre - la peur.

"(Pendant les sirènes de raid aérien) j'ai peur parce que vous ne savez pas ce qui se passe", a déclaré à Reuters Daria Kosova, neuf ans. "Certains enfants commencent à crier et à courir dans tous les sens, ceux qui sont plus terrifiés, et je ne sais pas quoi faire."