Les écoles du Colorado placées en confinement après avoir reçu des menaces

Après que la police, les ambulances et les camions de pompiers se soient précipités à l'école secondaire Boulder High School, fréquentée par quelque 2 170 élèves, le service de police local a déclaré dans un tweet que les agents sur place n'avaient trouvé aucune victime. Le département a exhorté les résidents et les entreprises proches de l'école à continuer à s'abriter sur place.

Alamosa, un autre district scolaire du Colorado, a déclaré que quelqu'un avait appelé pour dire qu'un individu armé était entré dans l'Ortega Middle School, déclenchant un verrouillage qui a été levé peu après. Alamosa se trouve à 230 miles au sud de Boulder.

Le Brighton High School, situé à environ 25 miles à l'est de Boulder, avait également été placé en confinement, et le Brighton Police Department a déclaré dans un tweet que ses agents n'ont trouvé aucune menace crédible pour les étudiants ou la communauté environnante et que le confinement avait été levé.

Les autorités n'ont pas précisé si les menaces présumées étaient liées et le nombre de menaces n'était pas clair.

La police d'au moins deux autres communautés du Colorado - Canon et Aspen - enquêtait également sur des menaces présumées contre ou près des écoles mercredi matin, a tweeté un journaliste du Denver Post.