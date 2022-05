Les écoles internationales de Chine frappées par l'exode des enseignants déçus par les restrictions du COVID

Après deux ans de frontières presque fermées, de contrôles sanitaires onéreux et de normes de quarantaine, une décision prise début avril de verrouiller le centre commercial de la Chine a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour cet homme de 35 ans.

"Nous avons atteint un point où les avantages économiques de travailler ici ne compensent pas le manque de liberté d'aller et venir", a déclaré le professeur de sciences, refusant de donner son nom complet pour des raisons de confidentialité.

Michael est l'un des centaines d'enseignants internationaux qui se dirigent vers la sortie alors que la pandémie de COVID-19 et les nouvelles règles sur l'éducation remodèlent l'environnement de travail en Chine.

La situation incite les écoles internationales qui ont proliféré au cours des deux dernières décennies, alors que la Chine s'ouvrait aux investissements et aux talents étrangers, à tirer la sonnette d'alarme.

Certaines trouvent que leur survie est désormais en jeu, tandis que la qualité de l'enseignement risque de souffrir à long terme.

Environ 40 % des pairs de Michael quitteront leur emploi sur le continent cette année, contre 30 % l'année dernière et 15 % avant la pandémie, indique un groupe de 66 écoles en Chine qui emploie environ 3 600 enseignants.

Et il devient de plus en plus difficile de les remplacer, a déclaré Tom Ulmet, directeur exécutif de ce groupe, l'Association des écoles internationales de Chine et de Mongolie (ACAMIS).

"Les gens du monde entier ont lu des articles sur les lockdowns et ne ressentent tout simplement pas le besoin de se soumettre à cela", a-t-il ajouté.

CHUTE DES EFFECTIFS

Outre le départ des enseignants, les écoles internationales sont confrontées à une baisse des inscriptions d'étudiants étrangers, car les restrictions du COVID ont conduit de nombreuses familles étrangères à partir, tandis que d'autres restent à l'écart.

Cela a modifié la composition du corps étudiant dans de nombreuses écoles, augmentant le nombre de Chinois dont au moins un parent détient un passeport étranger.

Si les parents de la classe moyenne ont longtemps considéré les écoles internationales comme un moyen d'améliorer les chances de leurs enfants d'obtenir une place dans les meilleures universités mondiales, certains ont évité d'émigrer ces dernières années, la Chine étant largement libérée du COVID.

Avec des frais de scolarité pouvant dépasser 300 000 yuans (44 000 $) par an, la valeur annuelle totale des frais de scolarité payés aux écoles internationales est estimée à 55,4 milliards de yuans (8,2 milliards de dollars).

Et les écoles internationales à l'échelle nationale étaient au nombre de 821 en 2019, selon le site Web d'éducation Xinxueshuo.

Certaines écoles internationales pour les plus jeunes ont également dû se débattre avec l'évolution des réglementations, alors que Pékin s'efforce de limiter l'influence étrangère dans le système éducatif.

Cela a entraîné le retrait récent du nom de la Harrow School britannique d'une école affiliée à Pékin, tandis que la Westminster School a abandonné un projet d'écoles en Chine.

Asia International School Limited, basée à Hong Kong, dont la filiale gère les écoles affiliées à Harrow en Chine, et Westminster ont refusé de commenter.

Dans un sondage flash réalisé en mai par la Chambre de commerce européenne auprès des entreprises européennes, tous les répondants du secteur de l'éducation ont déclaré que les restrictions de plus en plus sévères du COVID avaient fait de la Chine une destination moins attrayante pour les investissements.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

Les parents ayant des enfants dans des écoles internationales ont déclaré à Reuters qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par la qualité proposée en raison des restrictions et des blocages provoqués par la politique de tolérance zéro de la Chine à l'égard du COVID-19.

La fille de Melanie Ham a manqué les examens du baccalauréat international (IB) en mai, ainsi que toute sa cohorte, après que le lockdown de Shanghai ait retardé la livraison des sujets d'examen arrivant de l'étranger pour les examens de l'IB et de l'Advanced Placement (AP).

L'école de sa fille fait de son mieux, a déclaré Mme Ham, mais elle est toujours inquiète pour l'avenir. "Je pense qu'ils se débrouillent tant bien que mal avec ce qu'ils peuvent, en termes de ressources, de planification et d'énergie émotionnelle (sont concernés)."

De tels malheurs ont sonné le glas de certaines écoles du sud de la Chine, a déclaré Aleksa Moss, responsable de l'apprentissage précoce dans une école internationale de la ville de Guangzhou.

"Quelques écoles internationales et bilingues de niveau inférieur ont fermé leurs portes ici", dit-elle, ajoutant : "Je suis sûre que cela se passe à Shanghai et à Pékin."

L'agitation alimente cependant la demande pour les enseignants qui ont choisi de rester en poste.

Jessica, une enseignante de collège ayant près de 20 ans d'expérience en Chine, a déclaré avoir été inondée de demandes d'entretien lors d'un récent salon de l'emploi en ligne.

"On m'a proposé tellement d'argent", dit-elle, ajoutant qu'une école de la capitale, Beijing, a fait miroiter un salaire de base de départ de plus de 50 000 yuans (7 361 $) par mois.

(1 $=6,7604 yuan renminbi chinois)