Des groupes de protection de la nature ont intenté un procès à l'Administration fédérale de l'aviation lundi, contestant son approbation de l'expansion des opérations de lancement de fusées par SpaceX d'Elon Musk à côté d'un refuge national de faune et de flore dans le sud du Texas, sans exiger une étude environnementale plus approfondie.

L'action en justice de la cour fédérale intervient 11 jours après que SpaceX a fait bon usage d'une licence récemment accordée par la FAA pour envoyer sa fusée Starship de nouvelle génération lors de son premier vol d'essai, une mission qui s'est terminée par l'explosion du véhicule au-dessus du golfe du Mexique après avoir pulvérisé la rampe de lancement en ruines au moment du décollage.

La force de l'explosion a projeté de gros morceaux de béton armé et des éclats de métal à des milliers de mètres du site de lancement, situé à côté du Lower Rio Grand Valley National Wildlife Refuge, près du Boca Chica State Park and Beach, au Texas.

L'explosion a également déclenché un incendie de 1,4 hectare sur les terres avoisinantes et a envoyé un nuage de béton pulvérisé dérivant à 6,5 miles au nord-ouest, s'abattant sur les estrans environnants et la ville voisine de Port Isabel, selon l'U.S. Fish and Wildlife Service (Service américain de la pêche et de la vie sauvage).

SpaceX a salué le lancement comme un succès qualifié qui fournira des données précieuses pour faire progresser le développement de ses fusées Starship et Super Heavy, conçues comme des composants majeurs du programme Artemis récemment inauguré par la NASA pour renvoyer des astronautes sur la lune.

Mais le procès de lundi indique que l'incident du 20 avril est le dernier d'une série d'au moins neuf incidents explosifs survenus à Boca Chica ces dernières années, qui disrupte un havre de paix pour la faune protégée par le gouvernement fédéral et un habitat vital pour les oiseaux migrateurs.

La pollution sonore et lumineuse intense, la construction et le trafic routier ont également dégradé la zone, qui abrite deux prédateurs félins menacés - l'ocelot et le jaguarundi - ainsi que des sites de nidification pour la tortue de mer de Kemp, menacée d'extinction, et un habitat essentiel pour le pluvier siffleur, un oiseau de rivage menacé, affirment les plaignants.

La zone et sa faune sont également considérées comme sacrées par les membres de la nation Carrizo/Comecrudo, un groupe indigène du sud du Texas.

Les perturbations montrent que la FAA a violé la loi fédérale en autorisant l'extension des activités de la base stellaire de Musk à Boca Chica sans exiger l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) normalement requise pour les grands projets, affirme l'action en justice.

La FAA et SpaceX n'ont pas fait de commentaire immédiat sur cette affaire.

UNE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT RACCOURCIE ?

Les études d'impact sur l'environnement prennent généralement des années, voire des décennies, pour être menées à bien. Elles impliquent une analyse approfondie du projet en question et des solutions de remplacement, ainsi que des plans d'atténuation visant à limiter ou à compenser les effets néfastes. Le processus comprend également l'examen et les commentaires du public, et souvent une réévaluation et une étude complémentaire.

Au lieu de cela, la FAA a accordé sa licence sur la base d'une évaluation environnementale beaucoup moins approfondie et d'une conclusion selon laquelle les activités de SpaceX à Boca Chica n'ont "pas d'impact significatif" sur l'environnement.

Le procès met en lumière les tensions historiques entre les écologistes, qui ont cherché à limiter le développement de Boca Chica, et Musk, le fondateur et PDG milliardaire de SpaceX, connu pour être un entrepreneur déterminé et prêt à prendre des risques.

"Cette affaire porte sur la question de savoir si l'engagement de la nation à préserver notre habitat faunique essentiel et nos paysages côtiers précieux doit être sacrifié alors que nous cherchons à explorer le cosmos", indique le procès.

L'action en justice de 31 pages a été intentée devant le tribunal fédéral du district de Columbia par le Center for Biological Diversity, l'American Bird Conservancy, la Surfrider Foundation, Save RGV (Rio Grand Valley) et la Carrizo/Comecrudo Nation.

Les plaignants demandent une décision de justice annulant la conclusion d'absence d'impact significatif et exigeant une EIE complète avant que d'autres lancements ne soient effectués.