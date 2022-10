Les économies de la région MENA et de l'Asie centrale font preuve de résilience mais les vents contraires mondiaux menacent - FMI

Alors que les exportateurs de pétrole brut bénéficient d'une manne pétrolière qui devrait s'élever à 1 000 milliards de dollars cumulés sur la période 2022-2026, les pays émergents et les pays à revenu intermédiaire sont confrontés à un profond choc des termes de l'échange et à un accès réduit au financement du marché.

Les pays doivent être en alerte car "les vents contraires se renforcent, les vulnérabilités s'accroissent" avec un ralentissement économique mondial, la volatilité des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et le resserrement des conditions financières, a déclaré à Reuters le directeur du FMI pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, Jihad Azour, avant la publication du rapport d'octobre.

Il a déclaré que la région devait "agir maintenant, agir vite et agir de manière globale" sur les réformes structurelles, et que les exportateurs de pétrole devaient profiter de cette occasion pour renforcer leurs amortisseurs.

Un défi politique urgent était de s'attaquer à la crise du coût de la vie en rétablissant la stabilité des prix, en protégeant les groupes vulnérables par un soutien ciblé et en décrochant la sécurité alimentaire.

"La hausse des prix des denrées alimentaires et des pénuries alimentaires et énergétiques plus généralisées pourraient conduire à l'insécurité alimentaire et à des troubles sociaux, notamment en 2023", indique le rapport du FMI, qui met en garde contre une inflation généralisée.

L'impact de la guerre en Ukraine sur le Caucase et l'Asie centrale (CCA) a été plus faible que prévu, selon le rapport, avec un ralentissement du PIB à 3,8 % en 2022, contre 2,6 % prévu en avril. Le FMI avait estimé la croissance de la CCA à 5,6 % en 2021.

Cela était dû à une révision à la hausse du PIB de la Russie, à des afflux inattendus tels que la délocalisation de travailleurs et d'entreprises de Russie et d'importants transferts d'argent, à un commerce résilient et à des mesures de relance budgétaire dans des pays comme le Kazakhstan et le Tadjikistan.

Le FMI prévoyait une croissance économique de 4 % en 2023, qui devrait se réduire à 3,5 % à moyen terme. L'inflation était prévue à 12,9 % cette année et à 10,5 % en 2023.

"Les retombées de la guerre pourraient mettre en péril les progrès de la CCA en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités", indique le rapport. "La guerre risque d'augmenter la pauvreté d'environ 1 point de pourcentage et les inégalités d'environ 1 % et de réduire la consommation réelle des ménages d'environ 2 points de pourcentage, en moyenne."

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le PIB devrait croître de 5 % cette année, contre 4,1 % en 2021, puis devrait ralentir à 3,6 % en 2023 en raison de la détérioration des conditions mondiales.

L'inflation a été fixée à 12,1 % en 2022 et à 11,2 % l'année prochaine.

La hausse des paiements d'intérêts et le recours accru au financement à court terme dans certains marchés émergents et pays à revenu intermédiaire comme l'Égypte, le Pakistan et la Tunisie devaient porter les besoins bruts de financement public à 550 milliards de dollars sur 2022-23, soit 22 milliards de plus que la période précédente.