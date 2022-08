Les écrivains manifestent publiquement leur soutien à Rushdie, ce qui soulève des inquiétudes en matière de sécurité.

Le romancier irlandais Colum McCann, l'écrivain britannique Hari Kunzru et d'autres ont lu des passages des œuvres de Rushdie du haut des marches de la succursale phare de la bibliothèque, située sur la Cinquième Avenue de Manhattan. En bas, à une distance imposée par les organisateurs, une foule d'environ 400 personnes s'est rassemblée pour écouter, se déchaînant en un chant de "Stand with Salman" lorsque l'événement s'est terminé.

Certains tenaient des pancartes représentant Rushdie et le citant disant : "Si nous ne sommes pas sûrs de notre liberté, alors nous ne sommes pas libres."

Selon la police, Rushdie a été attaqué par un homme de 24 ans du New Jersey qui s'est précipité sur une scène et a poignardé l'écrivain au cou et au torse lors d'un festival littéraire dans l'ouest de New York la semaine dernière. Rushdie, qui a été transporté d'urgence dans un hôpital, a survécu.

Il n'y a pas eu de contrôle des sacs ou de détecteurs de métaux pour détecter la présence d'armes avant l'apparition de Rushdie, qui vit sous le coup d'une condamnation à mort depuis 33 ans.

Le suspect a plaidé non coupable aux accusations de tentative de meurtre au second degré et d'agression.

"J'espère qu'il s'agit d'un signal d'alarme indiquant que des personnes comme Salman, qui n'ont peur de rien, qui écrivent les choses comme elles les voient, qui n'ont pas peur de dire la vérité telle qu'elles la voient, sont vraiment en danger", a déclaré Suzanne Nossel, directrice générale de PEN America. Le groupe à but non lucratif de défense de la liberté d'expression et des droits de l'homme a aidé à organiser l'événement.

Les participants ont parlé de leurs inquiétudes pour eux-mêmes et pour les autres écrivains suite à l'attaque.

"Nous sommes tous en danger. Et certains d'entre nous sont plus ouvertement en danger que les autres", a déclaré l'auteur irano-américaine Roya Hakakian dans une interview.

Si la condamnation à mort, ou fatwa, prononcée par l'Iran à l'encontre de Rushdie figure parmi les menaces les plus médiatisées, de nombreux auteurs affirment que le harcèlement et les appels à la violence font désormais partie de l'expérience d'écrivain.

"L'amour est un ex-pays", l'auteure Randa Jarrar a déclaré dans une interview par courriel cette semaine qu'elle avait dû apprendre à "mieux viser un fusil" et à se préparer physiquement en cas d'attaque après qu'un tweet sur l'ancienne première dame Barbara Bush ait suscité des menaces.

Lorsque Bush est décédée en 2018, Jarrar l'a décrite comme une "incroyable raciste" pour un commentaire sur les communautés majoritairement noires déplacées par l'ouragan Katrina.

L'auteur musulman a déclaré qu'elle a craint pour sa vie lorsque des critiques ont mis en ligne l'adresse de son domicile et son numéro de téléphone. Elle et son enfant ont commencé à recevoir des menaces de mort.

Chaque menace qu'elle recevait mentionnait qu'elle était musulmane et l'avertissait de retourner d'où elle venait, a déclaré Jarrar. Elle a déménagé et a engagé une société pour effacer ses données privées d'Internet.

L'écrivaine queer chicana Myriam Gurba a fait l'objet de menaces après avoir critiqué l'auteur Jeanine Cummins en 2020 pour son appropriation culturelle dans l'écriture du roman "American Dirt", qui portait sur une femme mexicaine ayant échappé à un cartel de la drogue pour se construire une nouvelle vie aux États-Unis en tant qu'immigrée sans papiers.

Mme Gurba a déclaré que de nombreuses personnes l'ont soutenue, mais elle a également reçu des menaces de violence sur son téléphone et sur Internet.

"La première menace de mort que j'ai reçue indiquait que la police devrait m'exécuter pour ma stupidité", a-t-elle déclaré.

Cette semaine, la police écossaise a déclaré qu'elle enquêtait sur une menace contre l'auteur de "Harry Potter", J.K. Rowling, suite à son tweet exprimant son inquiétude pour Rushdie.

Au moins un festival littéraire à venir renforce la sécurité. Les organisateurs du National Book Festival de septembre, accueilli par la Bibliothèque du Congrès à Washington, avaient déjà prévu d'exiger la fouille des sacs.

Maintenant, le festival travaille avec les forces de l'ordre pour ajouter des mesures supplémentaires, a déclaré un porte-parole.

À la bibliothèque publique de New York, certains écrivains ont déclaré qu'ils ne craignaient pas de se rassembler en public.

"Le seul moment où j'ai été anxieux, c'est lorsqu'ils nous ont dit à quel point la sécurité allait être renforcée, en pensant qu'il y avait peut-être eu des menaces, mais j'en doute", a déclaré l'auteur Paul Auster.