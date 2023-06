Partout dans le monde, l'histoire du submersible disparu du Titanic et la course contre la montre des opérations de sauvetage ont captivé les téléspectateurs.

Les gens sont rivés à leurs écrans de télévision, fascinés par les experts maritimes qui détaillent les obstacles aux opérations de sauvetage dans une vaste étendue de mer. Ils surveillent leur téléphone, à l'affût des alertes sur le sort d'un équipage d'explorateurs maritimes et de milliardaires qui ont disparu cette semaine après avoir plongé dans les profondeurs de l'océan pour voir l'épave centenaire et chargée d'histoire.

Erin Geary, assistante de recherche de 27 ans à Atlanta, en Géorgie, a déclaré s'être sentie triste, anxieuse et mystifiée en regardant l'opération de sauvetage du submersible Titan se dérouler. Elle a expliqué que son père et elle s'étaient pris à imaginer les tactiques de survie auxquelles les cinq passagers pourraient avoir recours.

Mme Geary a grandi en tant que fan du film "Titanic" de 1997 avec Leonardo DiCaprio, qui a cimenté l'histoire du navire malheureux dans l'imaginaire populaire moderne.

Selon les données du site d'analyse cinématographique FlixPatrol, le nombre de consultations de la page Wikipédia du film Titanic a grimpé en flèche mercredi.

"Certaines personnes pensent que le Titanic est en quelque sorte maudit, alors pourquoi se mettre volontairement dans cette situation ?

L'épopée du submersible rappelle des opérations de sauvetage tout aussi éprouvantes et lourdes d'enjeux, comme la récupération en 2010 de plus de 30 mineurs piégés au Chili et la récupération miraculeuse d'une équipe de football thaïlandaise dans un réseau de grottes inondées en 2018. Ces deux opérations ont fait l'objet de documentaires très populaires.

Cette semaine, plus de 2 millions de recherches ont été effectuées sur Google à partir de l'expression "sous-marin disparu".

Sur les réseaux sociaux, les commentaires allaient du désespoir face à la situation critique des occupants du Titan à l'incrédulité face à l'idée que quelqu'un puisse vouloir s'embarquer pour une mission risquée à bord d'un petit navire exigu.

Parmi les personnes à bord du navire figurent le milliardaire et aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans, l'homme d'affaires d'origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, l'explorateur français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, 61 ans, fondateur et directeur général d'OceanGate.

Certaines personnes ont exprimé leur frustration de voir que ce voyage touristique avait bénéficié d'une opération de sauvetage aussi coûteuse, alors que des tragédies plus importantes impliquant des passagers moins connus, comme le naufrage meurtrier d'un bateau de pêche transportant des centaines de migrants près de la Grèce la semaine dernière, n'ont pas suscité le même tollé.

À Boston, près de la base des garde-côtes qui a diffusé des informations sur les recherches, Jenna Roat, assistante juridique, a déclaré mercredi qu'elle avait été captivée par les efforts de sauvetage, tout comme sa famille et ses amis.

Son souhait d'un miracle s'estompait à l'approche de jeudi matin, date à laquelle les experts estimaient que le Titan manquerait d'oxygène.

"Il n'y a pas beaucoup d'espoir", a-t-elle déclaré.