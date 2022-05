Les efforts diplomatiques visent à sauver les combattants ukrainiens à Mariupol - Zelenskiy

Les défenseurs ont juré de ne pas se rendre. Les responsables ukrainiens craignent que les forces russes ne veuillent les éliminer d'ici lundi, à temps pour les commémorations à Moscou de la victoire de l'ancienne Union soviétique sur l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'Ukraine a déclaré que 50 civils avaient été évacués vendredi, accusant la Russie de violer une trêve destinée à permettre à des dizaines d'autres personnes encore coincées sous terre de partir après des semaines de siège.

Mariupol a subi le bombardement le plus destructeur de la guerre qui dure depuis 10 semaines, et la tentaculaire usine Azovstal de l'ère soviétique est la dernière partie de la ville - un port stratégique du sud sur la mer d'Azov - encore aux mains des combattants ukrainiens.

Zelenskiy a déclaré dans une allocution vidéo en fin de soirée que l'Ukraine travaillait sur un effort diplomatique pour sauver les défenseurs barricadés à l'intérieur de l'aciérie. Il n'était pas clair combien de combattants ukrainiens restaient dans l'aciérie.

"Des intermédiaires influents sont impliqués, des États influents", a-t-il déclaré, sans fournir d'autres détails.

Les évacuations sous l'égide des Nations Unies ont commencé le week-end dernier pour une partie des centaines de civils qui s'étaient réfugiés dans un réseau de tunnels et de bunkers sous l'usine. Mais elles ont été interrompues au cours de la semaine par la reprise des combats.

Vendredi après-midi, 50 femmes, enfants et personnes âgées ont été évacués, a déclaré le vice-premier ministre ukrainien Iryna Vereshchuk, ajoutant que l'opération se poursuivrait samedi. La partie russe a constamment violé un cessez-le-feu local, a-t-elle dit, ce qui a rendu l'évacuation très lente.

La Russie a confirmé le nombre de personnes évacuées et a déclaré : "L'opération humanitaire à Azovstal se poursuivra le 7 mai".

Le maire de la ville a estimé en début de semaine que 200 personnes étaient piégées dans l'usine avec peu de nourriture et d'eau. Le nombre de personnes restantes n'était pas clair.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovych a déclaré que la Russie essayait d'achever les forces à l'intérieur de l'usine afin de s'en emparer d'ici lundi comme cadeau pour le président Vladimir Poutine à temps pour la fête de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale.

Poutine a déclaré la victoire à Mariupol le 21 avril, a ordonné le bouclage de l'usine et a appelé les forces ukrainiennes à l'intérieur à désarmer. Mais la Russie a ensuite repris son assaut sur l'usine.

Interrogé sur les projets de la Russie de marquer le jour anniversaire de la Seconde Guerre mondiale dans les parties de l'Ukraine qu'elle détient, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : "Le temps viendra de marquer le jour de la Victoire à Marioupol".

BATAILLE POUR L'EST

L'Ukraine et ses alliés occidentaux affirment qu'après avoir échoué à s'emparer de la capitale Kiev, les forces russes ont progressé lentement dans leur objectif révisé de capturer l'est et le sud du pays, mais pourraient également envisager d'impliquer le voisin occidental de l'Ukraine, la Moldavie.

Marioupol, qui se trouve entre la péninsule de Crimée saisie par Moscou en 2014 et les parties de l'est de l'Ukraine prises par les séparatistes soutenus par la Russie cette année-là, est la clé pour relier les deux territoires tenus par la Russie et bloquer les exportations ukrainiennes.

Moscou qualifie ses actions d'"opération militaire spéciale" pour désarmer l'Ukraine et la débarrasser de ce qu'elle appelle le nationalisme anti-russe fomenté par l'Occident.

L'Ukraine et l'Occident affirment que la Russie a lancé une guerre non provoquée et ont accusé les forces russes de crimes de guerre. Moscou nie ces allégations et affirme qu'elle ne vise que les sites militaires ou stratégiques, et non les civils.

Plus de 5 millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger depuis le début de l'invasion.

MANIFESTATION D'UNITÉ

Le président américain Joe Biden a signé vendredi un paquet d'armes de 150 millions de dollars pour l'Ukraine, fournissant des munitions d'artillerie supplémentaires, des radars et d'autres équipements dans le dernier d'une série de transferts pour aider Kiev à repousser l'invasion de la Russie.

M. Biden et d'autres dirigeants occidentaux prévoient d'organiser un appel vidéo avec M. Zelenskiy dimanche, a déclaré la Maison Blanche, en signe d'unité.

Le Conseil de sécurité de l'ONU - y compris la Russie - a exprimé sa "profonde inquiétude" au sujet de la situation en Ukraine, sa première déclaration depuis l'invasion du 24 février.

Les sanctions les plus sévères jamais imposées à une grande puissance ont eu pour conséquence que l'économie russe, d'une valeur de 1,8 trillion de dollars, se dirige vers sa plus forte contraction depuis les années qui ont suivi l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. L'Union européenne a proposé d'autres mesures.

Mais le nouveau train de sanctions, qui comprend un embargo pétrolier, s'est heurté à une certaine opposition, le Premier ministre hongrois Viktor Orban l'assimilant à une "bombe atomique" lâchée sur l'économie.