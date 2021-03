LE CAIRE, 26 mars (Reuters) - Les efforts pour renflouer le porte-conteneurs géant échoué dans le canal de Suez ont été suspendus tard vendredi et reprendront samedi, selon trois sources.

La dernière tentative pour dégager le pétrolier M.V. Ever Given a commencé plus tôt vendredi après des opérations de dragage visant à retirer 20.000 mètres cubes de sable à l'avant du pétrolier. (Bureau du Caire, Aidan Lewis; version française Camille Raynaud)