Les églises revivalistes du Congo attirent les catholiques

Mais comme de plus en plus de catholiques dans cette nation d'Afrique centrale, Malele, 28 ans, fréquente aussi régulièrement une église évangélique où il dit trouver des solutions aux problèmes quotidiens.

"Il y a des maladies pour lesquelles vous pouvez aller dans les hôpitaux (et) vous ne trouvez pas de solutions, mais ici vous avez une guérison divine et miraculeuse que vous ne pouvez pas expliquer", a-t-il déclaré après avoir assisté à un service religieux évangélique dans la ville de Beni, dans l'est du pays.

"Cela me fait du bien d'avoir la base de l'église catholique et d'y ajouter ces solutions miraculeuses de l'église du réveil", a-t-il déclaré à Reuters.

Le pape François devrait se rendre au Congo du 31 janvier au 3 février, la première visite d'un pape depuis 1985.

Le Congo abrite la plus grande communauté catholique romaine d'Afrique, représentant environ 40 % des 96 millions d'habitants de ce vaste pays, selon l'église.

Beaucoup de ces fidèles adhèrent également à un mouvement évangélique qui a gagné en puissance dans les années 1980 sous l'ancien président Mobutu Sese Seko pour contrer les voix catholiques critiques à l'égard de son régime.

Il existe aujourd'hui plus de 30 000 églises revivalistes au Congo, où elles sont également appelées "églises du réveil", selon l'association qui les représente.

"Les gens aiment ça parce qu'ils y trouvent la vérité, la guérison et la foi. Le Saint-Esprit leur parle sous une forme ou une autre", a déclaré le pasteur évangéliste Davis Alimasi après avoir dirigé un service dans son église en tôle ondulée.

Malela se confie régulièrement au pasteur Alimasi et au prêtre catholique Isidore Kambale Masingo. L'église catholique lui donne toujours un sentiment plus fort de communauté et de "protection politique", a-t-il expliqué.

"Nous ne nous moquons pas des églises d'éveil", a déclaré Masingo. Mais le catholicisme reste "l'église mère", a-t-il ajouté, notant que l'évangélisation sert un type de foi différent.