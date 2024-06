Les électeurs américains considèrent le candidat républicain à la présidence Donald Trump comme le meilleur candidat pour l'économie, mais préfèrent l'approche de son rival démocrate, le président Joe Biden, sur la préservation de la démocratie, selon un nouveau sondage Reuters/Ipsos.

Ce sondage de trois jours, qui s'est achevé dimanche, a montré qu'à moins de cinq mois de l'élection du 5 novembre, l'électorat est divisé quant à l'approche des candidats sur les questions que les personnes interrogées considèrent comme les deux principaux problèmes auxquels la nation est confrontée.

La cote d'approbation de Joe Biden, mesurée sur l'ensemble des personnes interrogées dans le cadre du sondage, a légèrement augmenté pour atteindre 37 %, contre 36 % en mai, date à laquelle elle avait atteint son niveau le plus bas depuis le début de sa présidence. De nombreux démocrates craignent que M. Biden ne soit pénalisé par les inquiétudes des électeurs concernant son âge - à 81 ans, il est le président américain le plus âgé à occuper cette fonction - et par la désapprobation au sein de son parti de son soutien à la guerre menée par Israël contre le Hamas.

Lorsqu'on leur a demandé lequel des deux candidats avait une meilleure approche de l'économie - la préoccupation numéro un des personnes interrogées - les électeurs inscrits ont choisi Trump à 43 % contre 37 %. Les électeurs ont été pénalisés par plusieurs années de hausse rapide des prix à la consommation, bien que l'inflation ait considérablement ralenti ces derniers mois et que le taux de chômage soit inférieur à 4 % depuis plus de deux ans.

Le républicain dispose d'un avantage plus important - 44 % contre 31 % - sur l'immigration. Les immigrés représentaient 13,9 % du pays en 2022, soit la proportion la plus élevée depuis plus d'un siècle. M. Trump s'est attaqué aux immigrés en situation irrégulière. Trump est favorisé à 40 % contre 35 % sur les conflits étrangers et le terrorisme.

Toutefois, M. Biden a pris l'avantage sur M. Trump en ce qui concerne la réponse à l'extrémisme politique et aux menaces pour la démocratie, la deuxième préoccupation des personnes interrogées, les électeurs inscrits ayant choisi le démocrate plutôt que M. Trump par 39 % contre 33 %.

M. Trump, qui a été condamné le mois dernier pour avoir falsifié des documents commerciaux, est en attente de trois autres procès criminels, dont deux sont liés à ses efforts pour renverser sa défaite électorale de 2020 face à M. Biden. M. Trump, qui prétend à tort que sa défaite aux élections de 2020 est due à une fraude, a fait cette déclaration dans un discours enflammé peu avant que des centaines de ses partisans ne prennent d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

M. Biden a également pris l'avantage sur M. Trump en matière de politique de santé (40 % contre 29 %). M. Biden était vice-président en 2010 lorsque le président de l'époque, Barack Obama, a fait adopter par le Congrès une réforme historique du système de santé qui a considérablement élargi l'accès à l'assurance maladie.

Les précédents sondages Reuters/Ipsos ont montré que M. Biden et M. Trump étaient au coude à coude dans la course à la présidence, bien qu'un certain nombre de sondages réalisés dans des États clés aient montré que M. Trump était en tête au cours des derniers mois.

Le sondage Reuters/Ipsos, réalisé à l'échelle nationale et en ligne, a recueilli les réponses de 1 019 adultes américains, dont 856 électeurs inscrits. La marge d'erreur est de 3,2 points de pourcentage pour l'ensemble des personnes interrogées et de 3,5 points de pourcentage pour les électeurs inscrits.