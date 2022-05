Les électeurs australiens se rendent aux urnes dans une élection serrée

Le parti travailliste de centre-gauche avait une bonne avance au début de la campagne après neuf ans dans l'opposition, mais des sondages récents montrent que le gouvernement libéral-national du Premier ministre Scott Morrison a réduit l'écart dans la dernière ligne droite d'une campagne difficile de six semaines.

Un sondage Newspoll du journal The Australian publié le jour de l'élection a montré que l'avance des travaillistes a baissé d'un point à 53-47 sur la base des préférences des deux partis par rapport à la coalition au pouvoir, ce qui correspond largement aux autres sondages électoraux.

Le vote en personne dans les isoloirs des écoles de banlieue, des pavillons de plage et des salles de l'outback a ouvert à 8 heures du matin (2200 GMT vendredi) et fermera à 18 heures (0800 GMT).

M. Morrison et le leader de l'opposition, Anthony Albanese, ont fait des visites éclair dans des sièges marginaux au cours des deux derniers jours d'une campagne dominée par la hausse du coût de la vie, le changement climatique, la sécurité nationale et l'intégrité.

Alors que les travaillistes se sont concentrés sur l'inflation galopante et la faible croissance des salaires, Morrison a fait des chiffres du chômage les plus bas du pays depuis près d'un demi-siècle la pièce maîtresse des dernières heures de sa campagne. L'inflation a augmenté deux fois plus vite que les salaires, maintenant le revenu réel dans le rouge.

"Les gens ont vraiment du mal et ce gouvernement est totalement déconnecté", a déclaré M. Albanese à la télévision ABC samedi. "Ce pays ne peut pas se permettre trois années de plus de la même chose ... donnez une chance aux travaillistes".

M. Morrison a déclaré que les politiques des travaillistes exerceront une pression supplémentaire sur l'inflation et creuseront les déficits.

"Cela ne fait qu'accroître la pression sur le coût de la vie et signifie en fin de compte des impôts plus élevés, car lorsque (les travaillistes) ne peuvent pas gérer l'argent, ils s'en prennent toujours au vôtre", a-t-il déclaré à Channel Nine.

Alors que l'économie est une question clé, plusieurs "indépendants sarcelles" contestent les sièges clés détenus par les libéraux, faisant campagne pour une action sur le changement climatique après certaines des pires inondations et incendies à frapper l'Australie.

Dans le parlement sortant, la coalition libérale-nationale détenait 76 des 151 sièges de la chambre basse, tandis que le parti travailliste en détenait 68, avec sept membres de partis mineurs et indépendants.

Le vote est obligatoire et les premiers résultats devraient être connus samedi soir, bien que la Commission électorale australienne ait signalé qu'un vainqueur clair pourrait ne pas émerger immédiatement si la compétition est serrée en raison du temps nécessaire pour compter environ 3 millions de votes par correspondance.

Plus de la moitié des votes avaient déjà été exprimés vendredi soir, avec un nombre record de 8 millions de votes anticipés en personne et par correspondance, a déclaré la Commission électorale australienne.

Un décalage horaire de deux heures entre les côtes est et ouest signifie que les centres de vote en Australie occidentale seront encore ouverts lorsque les premiers décomptes commenceront à provenir des États populeux de la côte est, qui comptent 124 des 151 sièges de la chambre basse.