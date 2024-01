Des électeurs du Colorado souhaitant exclure Donald Trump du scrutin de leur État ont demandé jeudi à la Cour suprême des États-Unis de décider si son rôle dans l'attaque du Capitole le disqualifie pour occuper à nouveau la présidence, comme l'a estimé une juridiction inférieure.

Cette requête, déposée par des électeurs républicains et non affiliés du Colorado, a été déposée le lendemain du jour où M. Trump a demandé à la Cour suprême d'annuler une décision politiquement explosive rendue le 19 décembre par la plus haute juridiction du Colorado, selon laquelle le rôle de M. Trump avant l'attentat du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis le disqualifiait pour les élections primaires républicaines dans cet État.

La décision historique du tribunal du Colorado marque la première fois dans l'histoire que la section 3 du quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis - la clause dite de disqualification - a été utilisée pour déclarer un candidat présidentiel inéligible à la Maison-Blanche.

L'attaque du 6 janvier était une tentative des partisans de M. Trump d'annuler sa défaite aux élections de 2020 face au président démocrate Joe Biden, dont M. Trump affirme à tort qu'elle est le résultat d'une fraude.

La décision du tribunal du Colorado a été rendue dans le cadre d'un procès intenté par le groupe d'électeurs du Colorado et soutenu par le groupe de surveillance Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), qui a déposé un mémoire en réponse jeudi.

Les plaignants ont déclaré aux juges que la "mobilisation, l'incitation et l'encouragement" intentionnels d'une foule armée à attaquer le Capitole par M. Trump répondaient à la définition juridique de l'article 3.

Cette attaque était une "insurrection" contre la Constitution, quel que soit le critère utilisé", ont-ils déclaré dans le dossier.

La Haute Cour du Colorado avait déjà mis sa décision en suspens, déclarant que M. Trump resterait inscrit sur les listes électorales pendant la durée de la procédure d'appel.

Cette décision a donné lieu à des recours distincts devant la Cour suprême des États-Unis de la part des républicains du Colorado et de M. Trump, favori pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024.

Dans la requête déposée par M. Trump mercredi, ses avocats ont demandé aux juges de "renverser sommairement" la décision de la Cour suprême du Colorado, car la question de l'éligibilité présidentielle est réservée au Congrès.

L'équipe juridique de M. Trump a déclaré que la décision du tribunal de l'État marque "la première fois dans l'histoire des États-Unis que le pouvoir judiciaire empêche les électeurs de voter pour le principal candidat du grand parti à l'élection présidentielle", ajoutant que la décision "n'est pas et ne peut pas être correcte".

Cette affaire politiquement brûlante est désormais portée devant la plus haute instance judiciaire du pays, dont la majorité, composée de 6 à 3 juges conservateurs, comprend trois des personnes nommées par M. Obama. L'action des juges façonnera un effort plus large pour disqualifier Trump des bulletins de vote d'autres États à mesure que l'élection de 2024 se rapproche.

Dans un communiqué publié jeudi, CREW a exhorté les juges à se saisir rapidement de l'affaire "pour s'assurer que les électeurs des primaires républicaines du Colorado comme notre client - et tous les Américains - aient confiance dans l'éligibilité des personnes inscrites sur leurs bulletins de vote".

M. Trump a également fait appel auprès d'un tribunal de l'État du Maine d'une décision du plus haut responsable électoral de cet État l'excluant du scrutin des primaires en vertu de la même disposition constitutionnelle que celle en cause dans l'affaire du Colorado.