Les élections allemandes confirment la prudence de Carmignac sur les marchés européens des taux

Gergely Majoros, membre du Comité d'Investissement de Carmignac a commenté les résultats de l'élection allemande. A ce stade, les coalitions les plus probables sont celles du feu tricolore rassemblant les écologistes et les libéraux sous l'égide du SPD ou de la Jamaïque dirigée par la CDU-CSU avec les Verts et le FDP. Son identification pourrait prendre des mois.



Jusqu'à présent, il y a peu de visibilité sur une politique budgétaire potentiellement plus souple en Allemagne, même si les dépenses liées au changement climatique devraient faire partie des perspectives dans tous les cas de figure, souligne Gergely Majoros. Le manque de visibilité est également réel sur la position future de l'Allemagne à l'égard des règles budgétaires de l'UE et de l'intégration européenne.



"Ce résultat électoral confirme notre prudence sur les marchés européens des taux directeurs. Non seulement les négociations de coalition pourraient être longues, mais les marchés financiers entrent dans la phase clé de la normalisation des politiques budgétaires et monétaires", indique Gergely Majoros.



De plus, les anticipations de croissance économique pourraient commencer à s'affaiblir prochainement, alors que les anticipations d'inflation pourraient encore être en hausse. Dans l'ensemble, la situation est difficile pour les banques centrales et les investisseurs obligataires, conclut l'expert.