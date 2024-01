Les républicains de l'Iowa auront le choix entre deux événements télévisés le 10 janvier pour déterminer quel candidat ils souhaitent voir affronter Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre : le favori, l'ancien président Donald Trump, en solo sur une chaîne d'information ou ses deux rivaux les plus proches l'un contre l'autre.

Mardi, CNN a annoncé que seuls M. Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley s'étaient qualifiés pour le débat qui aura lieu la semaine prochaine à Des Moines, dernière chance d'un face-à-face national avant les caucus de l'Iowa qui se tiendront le 15 janvier.

MM. DeSantis et Haley ont déclaré qu'ils participeraient au débat et ont critiqué M. Trump pour avoir une fois de plus refusé de les rejoindre sur scène.

Au lieu de cela, M. Trump participera à une réunion publique en direct sur Fox News à 21 heures ET (0200GMT le 11 janvier), sans être interrompu par ceux qu'il considère comme des parvenus gênants.

Ces événements se déroulent cinq jours avant que les caucus ne donnent le coup d'envoi d'un processus de nomination à l'échelle nationale qui, selon les sondages d'opinion, se terminera probablement par un nouveau match Trump contre Biden que peu d'Américains souhaitent.

L'entrepreneur Vivek Ramaswamy s'est insurgé mardi contre CNN après avoir échoué à satisfaire aux critères de qualification du diffuseur pour le débat de l'Iowa. Il organisera ce soir-là une émission en direct avec Tim Pool, un podcasteur conservateur.

Voici d'autres informations à retenir de la campagne :

DESANTIS ET HALEY SE TIRENT LA BOURRE

Allumez une télévision à Des Moines et vous verrez probablement une publicité des partisans de Mme Haley critiquant M. DeSantis ou une publicité des forces de M. DeSantis critiquant Mme Haley.

En revanche, il est peu probable que vous voyiez des publicités de l'un ou l'autre candidat critiquant Trump.

Le super PAC qui soutient Mme Haley, SFA Fund, est devenu le plus gros investisseur de la campagne dans l'Iowa, selon les données compilées par la société AdImpact, qui suit les dépenses publicitaires. Cela suggère que Mme Haley a la possibilité de terminer en beauté dans cet État du Midwest avant de participer aux primaires du New Hampshire le 23 janvier.

Le PAC s'est surtout attaqué à DeSantis. Cette semaine, il a lancé une publicité télévisée affirmant que le gouverneur de Floride est "trop boiteux pour diriger, trop faible pour gagner".

Pendant ce temps, un PAC soutenant DeSantis, Fight Right, a diffusé des publicités qualifiant Haley de "Tricky Nikki" et affirmant qu'elle a profité de ses liens avec la Chine.

Au niveau national, M. DeSantis a reçu plus qu'il n'a donné : Il est devenu la principale cible des publicités négatives de M. Trump et de Mme Haley réunis, alors que M. Trump est resté pratiquement indemne.

Selon une analyse d'AdImpact, seulement 3 % des publicités négatives dans la course républicaine ont ciblé Trump.

Mme Haley et le fonds SFA ont réservé le plus de temps d'antenne à la télévision pour la suite de la campagne, selon le cabinet, avec 8,7 millions de dollars de publicités, contre moins d'un million de dollars pour M. DeSantis et ses alliés.

M. DESANTIS, QUI A BESOIN D'UN COUP DE POUCE DANS L'IOWA, DÉCHIRE LA PISTE

M. DeSantis a besoin d'une bonne performance dans l'Iowa pour maintenir sa candidature en vie et prouver qu'il est toujours la meilleure alternative à M. Trump dans le paysage républicain, malgré la charge tardive de Mme Haley.

À cette fin, sa campagne a établi un programme frénétique qui l'amènera à sillonner l'État cette semaine.

Mercredi, M. DeSantis fera quatre arrêts dans l'ouest rural de l'Iowa, dans des lieux allant du restaurant familial Johnnie Mars à Sioux City à une salle des anciens combattants. Il se rendra ensuite à l'autre bout de l'État, tout en organisant une réunion publique avec CNN à Des Moines jeudi.

M. DeSantis a beaucoup misé sur les électeurs ruraux et chrétiens évangéliques, dont il tentera de réaffirmer le soutien lors de ses différentes étapes de campagne.

M. Trump est attendu dans l'Iowa pour une série d'événements vendredi et samedi. Mme Haley devrait retourner dans l'État jeudi, après avoir entamé la semaine à 1 100 miles (1 770 km) à l'est, dans les collines glaciales du New Hampshire.