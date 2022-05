Les élections américaines pourraient contrecarrer l'effort des démocrates pour plafonner le coût de l'insuline

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté en mars un projet de loi plafonnant à 35 dollars les frais mensuels d'insuline à la charge des personnes ayant une assurance maladie. Les sénateurs sont en train de rédiger un projet de loi plus large qui incite également les fabricants de médicaments à réduire les prix catalogue.

Les deux chambres doivent adopter la même législation pour qu'elle puisse aller de l'avant.

La législation soutenue par les démocrates était autrefois considérée comme susceptible de recueillir le soutien dont elle avait besoin parce qu'elle évitait d'obliger les sociétés pharmaceutiques à réduire leurs prix, ce que l'industrie pharmaceutique aurait combattu. Certains républicains ont déclaré qu'ils soutenaient la réforme de la tarification des médicaments.

Des experts en politique de santé, des sources de l'industrie pharmaceutique, des défenseurs des patients et des membres du personnel du Congrès ont déclaré à Reuters que la législation sur l'insuline se heurte à des obstacles importants. Certains ont dit que les démocrates espéraient encore obtenir le soutien des 10 républicains nécessaires au Sénat pour faire passer le projet de loi.

"Alors que nous nous rapprochons de plus en plus de l'été et des élections, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup d'appétit pour donner potentiellement une victoire aux Démocrates avant les élections", a déclaré Ipsita Smolinski, directeur général de la société de recherche Capitol Bourse.

Environ 8,4 millions des 37 millions de personnes atteintes de diabète aux États-Unis utilisent de l'insuline, selon l'American Diabetes Association.

Environ un Américain assuré sur cinq paie plus de 35 dollars par mois pour ce traitement, tandis que les autres paient environ 23 dollars par mois, selon un rapport sur les prix des médicaments publié en 2021 par la société d'information sur la santé IQVIA. Les frais mensuels de l'insuline sont déjà plafonnés par 20 États et le district de Columbia. Dans neuf de ces États et dans le D.C., le plafond est de 35 $ ou moins, selon l'ADA.

Le projet de loi aiderait les quelque 1,7 million de personnes qui ont une assurance privée ou une couverture Medicare et paient plus de 35 $ par mois pour l'insuline en raison de leur lieu de résidence, de la conception de leur régime d'assurance ou de l'insuline spécifique dont elles ont besoin.

Laura Marston, cofondatrice du groupe de défense The Insulin Initiative, a déclaré que le projet de loi n'aurait réduit les co-paiements que pour environ 20 % des patients diabétiques, et que son organisation continuera à se battre pour obtenir des prix catalogue plus bas.

"De mon point de vue, ce n'est pas un recul dans notre combat pour plafonner le prix, et pas seulement le co-paiement, de l'insuline pour tous", a-t-elle déclaré.

Environ 17 % des utilisateurs d'insuline âgés de 18 à 64 ans, soit quelque 5 à 6 millions de personnes, n'étaient pas assurés ou présentaient une lacune dans leur couverture, selon une étude du Commonwealth Fund de 2020. Les deux tiers de ce groupe payaient le plein prix - une moyenne de 900 $ par mois - pour le médicament indispensable à la vie.

Cela a laissé de nombreuses personnes rationner ou sauter des doses d'insuline, mettant ainsi leur santé en danger.

PHRMA VS AHIP

PhRMA, le groupe commercial de l'industrie pharmaceutique, n'a pas pris position sur la législation. Les dirigeants de deux fabricants d'insuline ont déclaré qu'ils étaient favorables au plafonnement du ticket modérateur. Trois sociétés, Sanofi SA, Eli Lilly and Co, et Novo Nordisk représentent 90 % du marché de l'insuline, qui a été inventée dans les années 1920.

"Un plafonnement du ticket modérateur à 35 $ est une solution politique élégante pour aider les gens à se payer leur insuline", a déclaré Shawn O'Neail, cadre d'Eli Lilly.

Les assureurs devraient répercuter sur les patients les remises après-vente qu'ils reçoivent des fabricants de médicaments, plutôt que de les intégrer dans le prix de la prime mensuelle pour tous, selon M. O'Neail et d'autres sources de l'industrie.

L'AHIP, le plus grand groupe commercial de l'industrie de l'assurance santé, a déclaré que le plafonnement des co-paiements entraînerait un transfert de coûts qui se traduirait par des primes d'assurance plus élevées.

CVS Health Corp, Cigna Corp, et UnitedHealth Group Inc sont parmi les plus grands gestionnaires de prestations pharmaceutiques et d'assurance maladie.

Le Congressional Budget Office (CBO), organisme non partisan, a estimé que la fixation de cette quote-part de 35 $ coûterait au gouvernement américain 20 milliards de dollars sur 10 ans, car les primes des plans Obamacare, Medicare et Medicaid parrainés par le gouvernement augmenteraient.

Des primes d'assurance privées plus élevées entraîneraient également une baisse des salaires et donc des recettes fiscales, selon le CBO.

(Cette histoire corrige le paragraphe 15 pour dire que PhRMA n'a pas de position sur le projet de loi).