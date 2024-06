La perspective de voir un parti politiquement extrémiste ayant peu ou pas d'expérience gouvernementale accéder au pouvoir après les élections législatives en France suscite l'inquiétude des investisseurs, a déclaré mardi le directeur général de l'opérateur de la bourse de Paris Euronext.

Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) semble en passe de remporter le plus grand nombre de voix lors des élections législatives anticipées qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet et pourrait former le prochain gouvernement français, tandis qu'une coalition de gauche arriverait en deuxième position.

"Ces solutions faciles venant des extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, suscitent des inquiétudes", a déclaré Stéphane Boujnah à la radio France Inter.

L'appel du président Emmanuel Macron à des élections anticipées au début du mois a déclenché une forte chute des actions et des obligations françaises.