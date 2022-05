Les élections australiennes de samedi : Ce que vous devez savoir

Les sondages d'opinion ont montré que le parti travailliste était en tête, mais l'écart s'est réduit au cours des dernières semaines de campagne.

Une forte présence de candidats indépendants très en vue, faisant campagne sur l'action climatique, la lutte contre la corruption et un meilleur traitement des femmes, pourrait conduire à un parlement sans majorité.

LE PARLEMENT

La Chambre des représentants compte 151 sièges, dont 76 sont nécessaires pour obtenir la majorité et former le gouvernement. Lors de la dernière législature, la coalition conservatrice avait 76 sièges et le parti travailliste 68, avec sept membres de partis mineurs et indépendants. Tous les sièges sont soumis à élection.

Il y a 76 sièges au sénat ; 12 pour chacun des six états et deux pour chacun des deux territoires. Lors de la dernière législature, la coalition détenait 36 sièges et le parti travailliste 26, avec un groupe d'opposition de 14 membres.

Il y a 40 sièges à pourvoir : six pour chaque état et les quatre sièges des territoires.

FACTBOX : La démocratie australienne

ÉCONOMIE

* Les défis qui attendent le vainqueur sont l'inflation, qui atteint son plus haut niveau depuis deux décennies et qui s'accélère, les taux d'intérêt qui viennent de commencer à augmenter pour la première fois depuis plus de 11 ans, tandis que les dépenses en cas de pandémie laissent présager des déficits budgétaires massifs dans les années à venir.

CLIMAT

* Une cohorte de candidats indépendants conscients de l'importance du climat menace certains sièges gouvernementaux sûrs, en réclamant une plus grande action après trois années d'incendies, d'inondations et de pandémie. Il est possible qu'ils puissent déloger certains membres éminents du gouvernement et même détenir l'équilibre du pouvoir.

* Les grands partis ont un chemin délicat. Les gens disent qu'ils veulent des actions sur le climat, mais ne sont pas toujours prêts à payer pour cela. Et dans une élection où le coût de la vie a été une question centrale, les prix de l'électricité au détail sont un facteur.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE* La politique étrangère est devenue un enjeu électoral improbable après que le Premier ministre Scott Morrison ait cherché à vanter ses compétences en matière de sécurité nationale et à affirmer que les travaillistes n'étaient pas à la hauteur de la tâche, avant d'être démenti par la signature d'un pacte de sécurité entre les îles Salomon et la Chine.

CARACTERE

* Morrison a promis un changement dans son style de gouvernement, reconnaissant qu'il avait été "un peu un bulldozer", après que sa personnalité soit devenue un handicap électoral.

* Le leader travailliste Anthony Albanese a proposé une alternative basée sur ses racines ouvrières et son style pragmatique.