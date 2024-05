L'Inde a voté lundi pour la quatrième phase d'une élection générale qui dure depuis sept semaines, alors que la rhétorique de la campagne s'est durcie à propos des disparités économiques et des divisions religieuses.

Le pays le plus peuplé du monde a commencé à voter le 19 avril dans le cadre d'une élection en sept phases où près d'un milliard de personnes ont le droit de vote, les bulletins devant être dépouillés le 4 juin.

Le Premier ministre Narendra Modi cherche à obtenir un rare troisième mandat consécutif lors d'un scrutin qui oppose son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), à une alliance de plus de deux douzaines de partis d'opposition, dont le principal rival, le Congrès.

"J'appelle tout le monde à voter pour un gouvernement décisif", a déclaré Amit Shah, le puissant collaborateur de Modi et ministre de l'intérieur du pays, alors que le vote commençait.

Le scrutin se déroulera lundi pour 96 sièges dans 10 États et territoires, et 177 millions de personnes sont appelées à voter. Un grand nombre de sièges se trouvent dans les États méridionaux et orientaux de Telangana, Andhra Pradesh et Odisha, où le BJP n'est pas aussi fort que dans d'autres parties du pays.

Le taux de participation est surveillé de près, car les chiffres légèrement inférieurs enregistrés lors des trois premières phases ont suscité des inquiétudes quant au désintérêt des électeurs pour une élection sans enjeu central fort. L'impact du temps chaud sur le vote est également surveillé avec des maxima dans de nombreuses parties du pays autour de 40 degrés Celsius (104°F) ou plus.

Le faible taux de participation a suscité des doutes quant à la capacité du BJP et de ses alliés à remporter la victoire écrasante annoncée par les sondages d'opinion.

Les analystes estiment que la faible participation a incité Modi à changer le cap de sa campagne après la première phase, en mettant l'accent sur son bilan économique et en accusant le Congrès de prévoir d'étendre les avantages sociaux aux minorités musulmanes au détriment des groupes tribaux et des castes hindoues désavantagées.

Le Congrès a nié avoir fait une telle promesse et a déclaré que Modi était ébranlé par le taux de participation, ce que le BJP nie.

Environ 80 % des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde sont hindous, mais le pays compte également la troisième plus grande population musulmane du monde, soit environ 200 millions de personnes. Les sondages indiquent que les électeurs sont surtout préoccupés par le chômage et la hausse des prix.

Dirigé par Rahul Gandhi, le Congrès plaide en faveur d'une meilleure représentation et de programmes d'aide sociale pour les pauvres et les groupes défavorisés de l'Inde, affirmant que l'inégalité des richesses s'est aggravée au cours des dix années de mandat de Modi, une accusation rejetée par le gouvernement.

L'alliance INDIA de l'opposition menée par le Congrès a reçu un coup de pouce avant le vote de lundi lorsque la Cour suprême a accordé une liberté provisoire à Arvind Kejriwal, ministre en chef du territoire de la capitale nationale de Delhi et l'un des principaux dirigeants de l'opposition, l'autorisant à faire campagne.

Kejriwal est un fervent critique de Modi et a été arrêté un mois avant les élections dans une affaire de corruption liée à la politique de l'alcool, ce qui a suscité des accusations selon lesquelles le gouvernement de Modi cherchait à paralyser l'opposition au moyen d'enquêtes et d'arrestations.

Kejriwal nie les allégations de corruption, tandis que le gouvernement affirme qu'il n'influence pas les forces de l'ordre.