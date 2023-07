Les élections néerlandaises auront lieu le 22 novembre, a rapporté vendredi la chaîne publique NOS, citant des sources gouvernementales.

Le gouvernement de coalition des Pays-Bas s'est effondré la semaine dernière après avoir échoué à trouver un accord sur la limitation de l'immigration.

Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais le plus ancien (13 ans), a annoncé lundi qu'il quittait la vie politique.

La ministre néerlandaise des finances, Sigrid Kaag, et le ministre des affaires étrangères, Wopke Hoekstra, ont déjà déclaré qu'ils ne se présenteraient pas non plus aux prochaines élections.