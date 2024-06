Les résultats des élections au Mexique, en Afrique du Sud et en Inde ont ébranlé les devises et les actions, rappelant brutalement que la politique a toujours de l'importance pour les marchés en cette année où des pays représentant plus de 60 % de la production économique mondiale et plus de la moitié de sa population voteront.

L'attention est désormais fixée sur les élections présidentielles américaines de novembre, la seule course qui compte vraiment pour tout le monde, des petits investisseurs aux dirigeants mondiaux.

Voici un aperçu de ce qui se passera plus tard dans l'année et des principales courses qui ont agité les marchés au cours de la semaine écoulée.

1. L'EUROPE

Les électeurs de l'Union européenne choisiront les 720 membres du prochain Parlement européen du 6 au 9 juin.

Les sondages suggèrent que les majorités des principaux groupes pro-UE - le centre-droit, le centre-gauche, les Verts et les libéraux - se réduiront aux dépens des gains de l'extrême droite.

Le parti d'extrême droite Chega a obtenu de bons résultats lors des élections portugaises de mars, et les sondeurs prévoient que le parti d'extrême droite belge obtiendra de bons résultats lors des élections fédérales du 9 juin.

Les actifs italiens pourraient souffrir si les gains des partis populistes sont interprétés comme un affaiblissement de l'engagement en faveur de l'intégration européenne.

L'euro est largement soutenu par une baisse de l'euroscepticisme par rapport aux élections des années 2010 et du début des années 2020. Mais l'augmentation attendue du nombre de législateurs eurosceptiques pourrait rendre plus difficile l'adoption d'une aide à l'Ukraine, l'extension des politiques de lutte contre le changement climatique ou la stimulation du commerce international.

2. BRETAGNE

À l'approche des élections législatives britanniques du 4 juillet, les sondages prédisent une victoire record du parti travailliste de centre-gauche. Les conservateurs au pouvoir risquent une défaite écrasante après 14 ans de pouvoir, au cours desquels ils ont supervisé le Brexit et un mini-budget chaotique en 2022. Les investisseurs s'attendent à ce que les travaillistes suivent un programme favorable aux entreprises, améliorent les relations avec l'UE et évitent les dépenses excessives, ce qui signifie que toute bombe politique lancée par le chef de l'opposition, Keir Starmer, pourrait déstabiliser les marchés britanniques.

3. VENEZUELA

Le président Nicolas Maduro brigue un troisième mandat lors des élections du 28 juillet - une course que l'opposition contestera pour la première fois en dix ans, après avoir boycotté le scrutin de 2018.

L'ancien diplomate Edmundo Gonzalez se présentera au nom d'une importante coalition d'opposition, après que les tribunaux ont confirmé l'interdiction faite à Maria Corina Machado, la gagnante des primaires de l'opposition, d'exercer ses fonctions.

Si les États-Unis ont levé certaines sanctions l'année dernière, ils ont réimposé des sanctions sur l'industrie pétrolière en avril, estimant que le gouvernement n'avait pas fait assez pour rendre le processus électoral équitable.

Le vainqueur devra affronter un pays déchiré par des crises sociales, politiques et économiques.

4. ÉTATS-UNIS

La course à la présidence américaine du 5 novembre est serrée, même après que le démocrate sortant Joe Biden et son adversaire républicain Donald Trump sont devenus les premiers présidents à être reconnus coupables d'un crime.

M. Trump, qui se battra probablement pour faire annuler le verdict selon lequel il a falsifié des documents commerciaux pour dissimuler des paiements occultes à une star du porno, est souvent considéré par les Américains comme meilleur pour l'économie que M. Biden, bien que les analystes de Goldman Sachs ne soient pas d'accord. La proposition de M. Trump d'aller plus loin que M. Biden contre la Chine, en imposant des droits de douane de 60 % sur les importations s'il remporte un second mandat de quatre ans, se traduirait par une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt aux États-Unis, estime UBS.

5. INDE

Le Premier ministre indien Narendra Modi, qui s'est autoproclamé homme fort, a remporté un troisième mandat record, comme prévu.

Mais son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), a perdu plus de 60 sièges, un recul surprenant qui rendra Modi plus dépendant de ses partenaires de coalition au sein de l'Alliance démocratique nationale.

Le résultat a secoué les marchés, le NSE Nifty 50 (.NSEI) perdant près de 6 % et le S&P BSE Sensex (.BSESN) chutant de 5,7 %, leurs plus fortes baisses le jour du résultat d'une élection depuis 2004.

6. AFRIQUE DU SUD

Le Congrès national africain au pouvoir a perdu la majorité historique que la plupart des instituts de sondage prévoyaient, ce qui a conduit à un gouvernement fracturé qui, selon certains, pourrait rendre plus difficile la résolution de la myriade de problèmes auxquels le pays est confronté.

Alors que les dirigeants de l'ANC cherchent à savoir avec quel parti s'aligner - l'Alliance démocratique (DA), partisane du libre marché, l'uMkhonto we Sizwe (MK), populiste, ou les Combattants pour la liberté économique (EFF), marxistes - la monnaie Rand s'est remise de sa chute post-électorale, mais elle a perdu plus de 1,4 % ce mois-ci.

7. MEXIQUE

Le Mexique a élu sa première femme présidente, Claudia Sheinbaum, mais une supermajorité inattendue a donné à la coalition au pouvoir des pouvoirs étendus pour des changements constitutionnels.

La supermajorité accordée au parti de gauche Mouvement de régénération nationale (Morena) et à ses alliés leur permettra d'adopter des réformes constitutionnelles impopulaires auprès des entreprises et des investisseurs, y compris dans le secteur de l'énergie.

Le peso mexicain a été mis à mal et a clôturé mardi à son niveau le plus bas par rapport au dollar depuis novembre, tandis que les actions ont également chuté.