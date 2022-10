Les embouteillages de la chaîne d'approvisionnement se desserrent pour les entreprises américaines, mais de nombreux problèmes demeurent

Si seulement cela était vrai pour tout ce qu'il achète - mais ce n'est pas le cas.

Certaines parties de sa chaîne d'approvisionnement se sont clairement améliorées, a déclaré le vice-président de l'approvisionnement mondial de Graco Inc, le fabricant d'équipements de manipulation de fluides tels que les pulvérisateurs de peinture, basé à Minneapolis. Mais la nature complexe des chaînes d'approvisionnement mondiales signifie que des entreprises comme Graco sont toujours en difficulté, car la pénurie d'une seule pièce peut les paralyser.

"Ne pas avoir ce seul microcontrôleur peut toujours vous arrêter en chemin", a déclaré M. Ehresmann, en faisant référence à une pièce électronique commune à de nombreux produits de l'entreprise qui reste rare.

La pandémie de COVID-19 a déclenché une crise des chaînes d'approvisionnement mondiales, qui montre des signes de guérison. Le coût de l'expédition d'un conteneur de l'Asie vers la côte ouest des États-Unis vient de passer sous la barre des 2 500 $, après avoir atteint un pic de plus de 10 000 $ à la fin de l'année dernière, selon la plateforme de réservation Freightos Group, et les grosses réserves dans les ports américains ont diminué. Les prix du bois n'ont jamais été aussi bas depuis plus de deux ans, tandis que le coût de l'acier et de l'aluminium s'est modéré.

Pour la Réserve fédérale américaine, qui espère que cela contribuera à faire baisser l'inflation, il est essentiel que tout circule à nouveau plus librement.

Pour l'instant, l'inflation reste inconfortablement élevée. Mercredi, le département du travail a annoncé que l'indice des prix à la production - une mesure de ce que les fournisseurs facturent aux autres entreprises - a augmenté plus que prévu en septembre. Cela suggère que la baisse des prix de certains biens et services est encore loin de se répercuter pleinement sur l'économie.

L'IPP pour la demande finale a augmenté de 8,5 % en septembre par rapport à l'année précédente, bien que ce soit un cran en dessous de l'augmentation annuelle de 8,7 % en août et que ce soit la plus faible augmentation annuelle depuis juillet 2021.

Une baisse des prix à la production est nécessaire avant que les consommateurs puissent s'attendre à un grand soulagement de l'inflation. Un rapport très surveillé sur les prix à la consommation sera publié jeudi.

DÉPLACEMENT DE LA DEMANDE

Une autre jauge de la santé de la chaîne d'approvisionnement - un indice compilé par la Réserve fédérale de New York - a montré que la tension dans le système mondial s'est atténuée en septembre pour atteindre le niveau le plus bas depuis décembre 2020. L'indice de pression de l'offre mondiale de la banque régionale suit les données sur les coûts d'expédition, les délais de livraison, les arriérés et d'autres statistiques en une seule mesure comparée aux normes historiques. Le rapport de septembre marque le cinquième mois consécutif de baisse de l'indice.

"Si vous parlez à une entreprise moyenne, elle est beaucoup moins préoccupée par les pénuries qu'il y a six mois, mais ce n'est pas zéro", a déclaré Daniel Swan, expert en chaîne d'approvisionnement auprès de la société de conseil McKinsey & Co.

Cela marque un changement majeur par rapport à l'époque où les entreprises ne pouvaient pas remplir les commandes parce qu'elles ne trouvaient pas les composants pour fabriquer les marchandises ou les camions pour les transporter. Le défi actuel, selon M. Swan, est que l'on ne sait pas ce qui va se passer avec la demande. "De nombreux producteurs peuvent obtenir tout ou presque tout ce dont ils ont besoin", a-t-il dit. "Mais les perspectives de la demande sont moins claires."

Cette incertitude crée également des maux de tête pour les entreprises qui se retrouvent aujourd'hui à détenir trop de stocks - le problème inverse de celui auquel elles étaient confrontées il n'y a pas si longtemps, lorsque les consommateurs bloqués à la maison pendant la pandémie dépensaient massivement pour des biens comme les meubles et les appareils électroménagers.

Arnold Kamler, directeur général du fabricant de bicyclettes Kent International à Fairfield, New Jersey, a déclaré que le prix d'un grand nombre des produits de base dont il a besoin - comme l'acier, l'aluminium et le plastique - est en train de baisser. Et cela devrait finir par l'aider. Mais pour l'instant, ses deux entrepôts américains sont pleins, et il a réduit ses commandes de marchandises en provenance d'Extrême-Orient, de sorte qu'il ne peut pas non plus bénéficier autant de la baisse des frais d'expédition.

"La bonne nouvelle pour moi est que les bicyclettes ne sont pas des fraises - elles ne se gâtent pas", a-t-il déclaré.

De retour chez Graco, Ehresmann dit qu'il peut maintenant se procurer plus facilement des résines plastiques qui étaient en pénurie pendant les jours les plus sombres de la pandémie. Mais certains des produits chimiques qu'il doit ajouter aux résines pour produire du plastique fini sont encore rares.

Et il n'a pas encore constaté d'économies globales importantes. Le prix de nombreux articles, dont l'acier au carbone et l'aluminium, est en baisse - mais ces baisses sont compensées par l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et, jusqu'à récemment, du carburant.

"Le volant de l'inflation", dit-il, "continue de tourner".